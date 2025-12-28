7.0強震釀磁磚雨 板橋老屋外牆剝落 居民嘆「差一分鐘就沒命」

受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（板橋公所提供）

宜蘭縣外海昨晚發生芮氏規模7.0地震，新北市最大震度達4級。受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。板橋區公所接獲通報後，已實施道路封閉及交通管制，同時也請清潔隊派員清除掉落磁磚。目擊住戶餘悸猶存，直言這場磁磚雨「真的只差一分鐘，可能就沒命了」。

新北市都市更新處表示，經查該區為「擬訂板橋區港子嘴段202-1地號1筆土地都市更新事業計畫及權利變換計畫案」，實施者為更新會，採事權併送辦理。目前更新會已報核、待補正資料，無誤後將辦理公展。

公所指出，接獲通報後已立即聯繫海山警分局派員到場處理，於巷道前後設置交通錐、連桿並拉設警示帶，實施道路封閉及交通管制，防止民眾進入危險區域；同時也請清潔隊派員清除掉落磁磚，確保通行安全。

公所表示，已於上午會同工務局、里長及相關住戶前往現場勘查，確認是否仍有磁磚或石塊掉落風險，並視情況進行後續改善與處置。也提醒市民，行經事故周邊務必提高警覺，切勿靠近封鎖區域，並配合現場人員指揮，共同維護安全。

目擊居民回憶，事發前不到60秒才剛經過家門口，隨後身後傳來巨大聲響，回頭一看，地面已滿是因地震掉落的磁磚與水泥塊。若當時腳步再慢一些，或停下來滑手機，恐怕受傷的就是自己。

居民感嘆，身為新北市民感到相當心酸。住家目前正走「新北市擬訂事業計畫及權利變換計畫案報核」程序，流程冗長，卡在公務機關層層審核，遲遲無法推進。質疑這類隨時可能危及生命的危老建築，究竟還要再等多少年，程序還要跑多久，才能換得一個平安回家的權利？難道真的要等發生人命，相關單位才會驚覺，都更推動的速度，早已追不上建築崩塌的速度。

受地震影響，板橋區中山路二段539巷10號建物出現外牆磁磚剝落、掉落情形，所幸未傳出傷亡。（板橋公所提供）

