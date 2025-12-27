為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台北騎YouBike注意！元旦起投保公共自行車傷害險才能借

    2025/12/27 20:38 記者董冠怡／台北報導
    明年元旦起，完成免費公共自行車傷害險投保才能租借YouBike。（記者董冠怡攝）

    明年元旦起，完成免費公共自行車傷害險投保才能租借YouBike。（記者董冠怡攝）

    台北市去年恢復YouBike前30分鐘免費，使用人次持續攀升，日均超過20萬人次騎乘，交通局說，明年元旦起完成免費公共自行車傷害險投保才能借車，尚未完整者可到YouBike官網或下載官方APP，填寫資料投保。另外，微笑單車預告，明天（28日）凌晨3點到4點，配合中華電信維護更新設備，部分官網和APP服務將暫時無法使用，但不影響租車。

    交通局指出，公共自行車是日常通勤與短程移動的重要運具，隨著使用規模擴大，全面實施投保公共自行車傷害險，確保每一名騎乘者在發生意外事故時，都能獲得基本且一致的保障，騎乘期間若不幸出事，導致死亡、失能或住院等，可依規檢附醫療單據等相關文件向保險公司申請理賠，最高100萬元。保費由政府全額負擔，民眾無須支付任何費用。

    公共自行車傷害險採實名制投保，登錄資料須與實際騎乘者一致，才能確保理賠權益。上未投保者可上YouBike官方網站登入會員，進入「公共自行車傷害險」專區填寫，也可使用YouBike官方APP，一樣登入會員後完成投保作業。

    微笑單車補充，YouBike 2.0全車種配合中華電信設備維護更新，28日凌晨3點至4點，會員註冊功能、新增／刪除卡片及掃碼租借、會員帳號相關功能、站點地圖即時更新顯示無法使用，卡片借車則不受影響，已借出車輛仍可還車入柱，更新作業結束後補扣款。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播