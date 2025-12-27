把握連2天回暖！下週二起高溫跌回1字頭

週日水氣逐漸減少，但北部、東部仍有機率降雨。（記者塗建榮攝）

未來一週降雨趨勢。（氣象署提供）

未來一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

明天週日（28日）清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，白天高溫持續回升，北部及宜花19至23度。降雨方面，水氣逐漸減少，但北部、東半部及恆春半島降雨機率仍高。

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，下週一受高壓迴流偏東風環境影響，北部、東半部雲量較多並在迎風面地區有局部短暫雨，西半部地區多雲到晴，晨間要注意可能有局部的低雲或霧生成影響能見度。氣溫則會較週末期間再回暖約1-3度。

中央氣象署預報，週日水氣逐漸減少，但北部、東半部及恆春半島降雨機率仍高，其中基隆北海岸、宜蘭有局部較大雨勢發生的機率，外出建議攜帶雨具備用；此外，若溫度及水氣配合，北部3500公尺以上高山有零星降雪、下冰霰或結冰的機率，前往高山請留意路面濕滑及結冰現象。

溫度方面，週日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，白天高溫持續回升，北部及宜花19至23度，中南部及臺東約24至25度，中南部日夜溫差大，早出晚歸應適時添加衣物以免著涼；離島天氣方面，澎湖多雲，18至21度，金門晴時多雲，13至19度，馬祖陰時多雲，12至15度。

紫外線指數方面，週日基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週日環境風場為東北風至東北東風，中南部污染物稍易累積；清晨中南部地區易有局部霧或低雲影響能見度；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。

溫度方面，週日清晨溫度仍偏低，各地低溫約12至16度，白天高溫持續回升，北部及宜花19至23度，中南部及臺東約24至25度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週日基隆市、新北市、台北市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

週日空氣品質方面，竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及金門為「普通」等級。（擷取自空氣品質監測網）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法