不常搭也有優惠！即起~2/28 悠遊卡搭3次捷運就送20％現金回饋券

電子票證悠遊卡現有TPASS公共運輸定期票、常客優惠，悠遊卡公司說，即起到明年2月28日，搭乘次數較少、未達優惠門檻的通勤族，註冊成為電子支付「悠遊付」會員並登錄活動，持本人記名悠遊卡搭乘雙北捷運3次（含）以上，即獲20％現金回饋券1張，可於悠遊付全通路使用，例如在超商出示此券並單筆扣款50元，7天後可獲10元回饋金，每張回饋上限20元。

悠遊卡公司說明，活動計算分成兩個階段，即起到明年1月31日、2月1日到28日，完成註冊及登錄後，期間持本人記名悠遊卡搭乘台北捷運和新北捷運，每一階段搭乘3次（含）以上，可獲20％悠遊付現金回饋券，每名會員每一階段限領一張，活動詳情可至官網查詢。

悠遊卡公司補充，上述記名悠遊卡包括悠遊聯名卡、悠遊Debit卡、已記名普通卡、學生卡、敬老卡、愛心卡、愛心陪伴卡、優待卡。另，明年台北捷運將開放多元支付感應進站，悠遊卡還是可用，民眾無須擔心。

