    首頁 > 生活

    期末最後一堂課探索嘉南平原 海佃國小親師生走讀16公里水圳路

    2025/12/27 18:43 記者王姝琇／台南報導
    小台江親師生從台南後壁走到水上媽祖廟。（記者王姝琇攝）

    跟著水圳遊學迎新年，台南海佃國小小台江親師生假日舉辦「搭火車．走水圳」探索嘉南平原課程，做為期末最後一堂課，今天完成挑戰徒步16公里水圳路，沿途觀察植物、眺望大凍山和玉山，認識嘉南平原。

    海佃國小「小台江」特別規劃以「搭火車．走水圳」探索嘉南平原，做為期末學習的最後一堂課，老師黃靖雅、陳彤羚、陳盈君帶領三到六年級同學搭火車到後壁，走讀黃家古厝、後壁國小、上茄苳顯濟宮、走過八掌溪水橋，在嘉南大圳北幹線眺望大凍山、玉山，對雨後美麗的嘉南平原山景留下深刻印象。最後到水上媽祖廟參訪，完成16公里的水圳遊學挑戰。

    四年級同學林紜安有感而發，期末最後一堂課「搭火車，走水圳」，一早在毛毛雨中走路很有意思，每到一個地方都是第一次經驗，認識很多新奇事物，像是在水圳看見大凍山、玉山，走進上茄苳洗衣亭，認識村人利用水圳洗衣，十分有趣。

    陳軒閤、高翊杰同學也說，走了16公里的水圳路，雖然很累，但收穫滿滿，用iNaturalist認識鹿仔樹、月桃、金銀花等植物，印象深刻的地方是上茄苳埤的誠實商店，放很多蔬菜都沒人看店，覺得很新鮮，最後還走到水上媽祖廟很有成就感。

    陳盈君老師指出，陪伴孩子放慢速度走嘉南大圳北幹線，16公里的水圳路對孩子觀察植物、眺望大凍山、玉山，認識嘉南平原幫助很大，特別是一群親師生同行，大家更有活力完成挑戰。尤其來到水上媽祖廟參訪，受到主委賴相全熱烈歡迎。

    小台江親師生從台南後壁走到水上媽祖廟參訪。（記者王姝琇攝）

    小台江親師生探索嘉南平原收穫滿滿。（記者王姝琇攝）

    小台江親師生挑戰徒步16公里水圳路。（記者王姝琇攝）

    小台江親師生挑戰徒步16公里水圳路。（記者王姝琇攝）

