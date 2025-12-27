為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    來台旅遊住飯店！日本部落客驚見「保命神器」：高興到想跳舞

    2025/12/27 18:57 即時新聞／綜合報導
    「日本人的歐吉桑」分享，對日本人而言，現在這個季節住台灣飯店，最重要的設備是冷氣遙控器上的「暖氣功能」。示意圖。（彭博）

    大陸冷氣團來襲，全台氣溫驟降。旅台日本部落客「日本人的歐吉桑」在社群平台分享，對日本人而言，現在這個季節住台灣飯店，最重要的設備既不是大床也不是早餐，而是冷氣遙控器上的「暖氣功能」。他也笑稱，過去許多日本人只帶簡單衣物來台旅遊，看到冷氣機沒有暖氣功能時真的快「瘋掉」。

    日本人的歐吉桑今日發文表示，許多日本遊客對台灣有著「一整年都很熱」的刻板印象，因此往往只帶著簡單輕便的衣物就來台旅遊。然而，當他們在冷颼颼的冬夜進到飯店，發現空調僅有冷氣功能時，「他們真的會開始瘋掉」。

    相反地，他指出，如果看到遙控器上有暖氣選項，日本遊客通常會高興到想跳舞。他解釋，日本的飯店幾乎標配都有暖氣功能，但台灣許多舊式飯店或民宿僅提供冷氣，這對習慣恆溫環境且衣物帶不夠的日客來說，可說是最重要的設備，相對於此，「很大的床？附早餐？房價？漂亮的洗手間？現在季節不是那麼重要。」

