貪吃蛇再現！彰化月影燈季點燈 高中生排7.5小時為「這1物」

限量發送的「Rody跳跳馬」充氣式小提燈，造型呆萌討喜。（縣府城觀處提供）

全國最長燈會65天的2026彰化月影燈季，今（27日）晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場點燈，連兩年造成排隊熱潮的小提燈，今年換成可愛的「Rody跳跳馬」接力，限量發送2000個，充氣式小提燈造型呆萌討喜，再度出現排隊人龍。

不少人白天就來排隊，長長的排隊人龍沿著大佛參道蜿蜒而下，甚至一路延伸至牌樓外的馬路，場面壯觀。不少民眾全家出動，現場準備了野餐墊、小凳子，搶到「頭香」的是一位高中男學生，他為了確保能拿到心儀的好禮，今天上午9點就來到現場守候，自備板凳在寒冬中苦等超過7小時。

直到下午4點30分工作人員開始發放號碼牌的那一刻，他興奮地領到0001號，成為全場最幸運的焦點。他說，雖然排隊很辛苦，但能親手拿到這份驚喜好禮，覺得一切都值得了。

這項發放小提燈的活動今年第3年了，每年都掀起瘋搶熱潮，今年除了「跳跳馬」小提燈外。額外多了一份九把刀導演明年春節賀歲電影《功夫》的早鳥電影優惠券，號碼牌序號前500名加贈電影主題紅包1組，驚喜比前年、去年更多。

人龍湧現八卦山參佛道，從牌樓望過去，密密麻麻。（縣府城觀處提供）

民眾排隊等領跳跳馬小提燈。（縣府城觀處提供）

排隊人龍從參佛道綿延而下，人龍繞了好幾圈。（縣府城觀處提供）

彰化月影燈季今年第3年發放生肖小提燈，今天首發限量2000個，號碼牌發放一空。（縣府城觀處提供）

排隊人龍從參佛道外溢到牌樓外馬路，空拍很壯觀。（縣府城觀觀處提供）

