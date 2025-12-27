為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    貪吃蛇再現！彰化月影燈季點燈 高中生排7.5小時為「這1物」

    2025/12/27 18:42 記者張聰秋／彰化報導
    限量發送的「Rody跳跳馬」充氣式小提燈，造型呆萌討喜。（縣府城觀處提供）

    限量發送的「Rody跳跳馬」充氣式小提燈，造型呆萌討喜。（縣府城觀處提供）

    全國最長燈會65天的2026彰化月影燈季，今（27日）晚在八卦山大佛風景區九龍池前廣場點燈，連兩年造成排隊熱潮的小提燈，今年換成可愛的「Rody跳跳馬」接力，限量發送2000個，充氣式小提燈造型呆萌討喜，再度出現排隊人龍。

    不少人白天就來排隊，長長的排隊人龍沿著大佛參道蜿蜒而下，甚至一路延伸至牌樓外的馬路，場面壯觀。不少民眾全家出動，現場準備了野餐墊、小凳子，搶到「頭香」的是一位高中男學生，他為了確保能拿到心儀的好禮，今天上午9點就來到現場守候，自備板凳在寒冬中苦等超過7小時。

    直到下午4點30分工作人員開始發放號碼牌的那一刻，他興奮地領到0001號，成為全場最幸運的焦點。他說，雖然排隊很辛苦，但能親手拿到這份驚喜好禮，覺得一切都值得了。

    這項發放小提燈的活動今年第3年了，每年都掀起瘋搶熱潮，今年除了「跳跳馬」小提燈外。額外多了一份九把刀導演明年春節賀歲電影《功夫》的早鳥電影優惠券，號碼牌序號前500名加贈電影主題紅包1組，驚喜比前年、去年更多。

    人龍湧現八卦山參佛道，從牌樓望過去，密密麻麻。（縣府城觀處提供）

    人龍湧現八卦山參佛道，從牌樓望過去，密密麻麻。（縣府城觀處提供）

    民眾排隊等領跳跳馬小提燈。（縣府城觀處提供）

    民眾排隊等領跳跳馬小提燈。（縣府城觀處提供）

    排隊人龍從參佛道綿延而下，人龍繞了好幾圈。（縣府城觀處提供）

    排隊人龍從參佛道綿延而下，人龍繞了好幾圈。（縣府城觀處提供）

    彰化月影燈季今年第3年發放生肖小提燈，今天首發限量2000個，號碼牌發放一空。（縣府城觀處提供）

    彰化月影燈季今年第3年發放生肖小提燈，今天首發限量2000個，號碼牌發放一空。（縣府城觀處提供）

    排隊人龍從參佛道外溢到牌樓外馬路，空拍很壯觀。（縣府城觀觀處提供）

    排隊人龍從參佛道外溢到牌樓外馬路，空拍很壯觀。（縣府城觀觀處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播