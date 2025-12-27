台中海灣繪本館重新開館 辦《繪本生活節》與孩子同歡

蔡其昌（右）頒發海灣繪本館捐款感謝狀給王翼升律師（中）。（記者張軒哲攝）

由立委蔡其昌一手創辦的海灣繪本館，自2017年開幕以來，因館舍為老舊建築，多年來受限於硬體結構，面臨漏水及空間不足等挑戰，為提供孩子更安全舒適的環境，蔡其昌於向文化部爭取近2000萬經費挹注，進行全面翻修，今（27日）重新開館，盛大舉辦《繪本生活節》，場面熱鬧。

海灣繪本館除了讓孩子們能在館內看故事、聽故事，成為閱讀教育的重要基地外，更與在地學校、社區結合推廣繪本故事，也連續11年在海線舉辦幸福親子藝文季，成為孩子們最愛的夢想園地。

請繼續往下閱讀...

今日活動立委蔡其昌、何欣純及市議員王立任、楊典忠、台中文化局副局長曾能汀等人共同見證，活動現場吸引大批親子家庭熱情參與，蔡其昌並頒發海灣繪本館捐款感謝狀，給台灣亞太產經智庫協會，該協會由監事王翼升律師受領。

蔡其昌表示，海灣繪本館除了館舍是市府財產以外，所有空間及管理都是由館方結合民間力量完成，也因此每年都要持續替繪本館募款，透過自身力量找到社會裡愛孩子的企業前來贊助，雖然過程艱辛，但只要看見孩子們開心的笑容，這一切的努力就非常值得。

海灣繪本館重新開館。（記者張軒哲攝）

海灣繪本館重新開館，盛大舉辦《繪本生活節》，場面熱鬧。（記者張軒哲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法