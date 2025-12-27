為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    澎湖馬幼耶誕表演 縣長陳光復前往祝福

    2025/12/27 16:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    小朋友可愛模樣，相當討喜。（澎湖縣政府提供）

    小朋友可愛模樣，相當討喜。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣長陳光復今（27）日，以大家長身份出席私立馬幼幼兒園耶誕表演活動，與全園師生及家長共享溫馨歡樂的節慶時光。陳光復表示，聖誕節象徵愛、希望與和平，期盼孩子們在成長過程中用心感受這份美好，也祝福大家平安喜樂。

    活動由「海底總動員」劇場揭開序幕，小朋友打扮成鯊魚、小丑魚、水母、海龜等海底生物，在表演中宣導海洋環境永續。牧師廖述哲引用小朋友合唱的《新造的人》歌詞：「舊事已過，都變成新的了」，與大家分享聖誕真締，並帶領眾人禱告，讓心靈獲得平安、盼望。

    陳光復表示，馬幼幼兒園在地深耕已超過80載，目前有147位小朋友在老師的細心教導下成長。馬幼是由馬公基督長老教會附設，核心精神即是「愛」，他期許孩子們從小在傳揚愛的信仰與基礎中，將關懷與善意化為前行的力量，讓智慧、身量與愛心一同成長。

    長達2個小時的活動中，小朋友在家長和老師精心打扮下，帶來充滿童趣的律動舞蹈與音樂表演，雖然在台上難掩緊張，但天真無邪的演出與專注的眼神，贏得台下家長及嘉賓的掌聲，現場氣氛熱絡，充滿歡樂。

    馬公私立幼兒園表演海底總動員，活潑可愛模樣相當討喜。（澎湖縣政府提供）

    馬公私立幼兒園表演海底總動員，活潑可愛模樣相當討喜。（澎湖縣政府提供）

