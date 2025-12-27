為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    快來卡位！台南好young新營南瀛草地音樂會今晚開唱 公告禁帶物品

    2025/12/27 16:32 記者楊金城／台南報導
    台南好young」跨年系列第二場的南瀛草地音樂會，今天晚上6點將在新營南瀛綠都心公園登場，上午就有不少青少年粉絲前來台前卡位。（記者楊金城攝）

    「2026台南好young」跨年系列第二場的南瀛草地音樂會，今天（27日）晚上6點將在新營南瀛綠都心公園登場，有8組台、日藝人接力開唱，玖壹壹壓軸，今天上午就有不少青少年粉絲前來台前搖滾區卡位；市府公告禁止攜帶行李箱、攝影腳架、長梯等入場。

    今天下午5點10分將由Hades和守謙姐妹會、舞團、尤美雪、林濬揚、莊子歌等歌手、樂團先暖場表演，晚上6點由甜美小公主張羽靚、空靈系唱作歌手柯泯薰先開唱，情歌王子林隆璇和林亭翰父子帶來情歌演唱，帶領全場重返青春回憶。

    接著是療癒系歌手吳汶芳、「瑤瑤」郭書瑤演唱。首次站上新營舞台的日本新銳女子樂團Faulieu.，以可愛細膩的日系風格演出，成為這場音樂會的一大亮點。玖壹壹預定晚上9點壓軸演出。

    上午就有不少民眾前來卡位，中午就有200多人，怕搶不到觀看的好位置，以青少年粉絲居多；市府公告禁止攜帶行李箱、攝影腳架、長梯等入場，違者將安檢留置。

    台南好young」跨年系列第二場的南瀛草地音樂會，今天晚上6點將在新營南瀛綠都心公園登場，上午就有不少青少年粉絲前來台前卡位。（記者楊金城攝）

    市府公告禁止攜帶行李箱、攝影腳架、長梯等入場，違者將安檢留置。（記者楊金城攝）

    南瀛草地音樂會，今晚將由玖壹壹壓軸。（資料照）

