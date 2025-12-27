高雄數位學習展 親師生齊聚體驗AI與5G智慧校園

高雄數位學習展，師生齊聚體驗AI與5G智慧校園。（高市教育局提供）

高市今（27）日於龍華國小舉辦「數位大玩家！2025高雄市數位學習展」，展示數位教育與智慧城市的推動成果，帶領學生、教師與家長認識各種數位、AI、5G智慧等科技，讓學生們親自體驗與操作，並頒獎表揚推動數位科技成績優秀師生。

現場活動集結全市中小學、教育科技夥伴與產官學界能量，結合闖關遊戲、數位競賽等生動活潑的項目，完整呈現高雄在數位學習與教育創新的實踐成果，今天也頒獎表揚教育部績優競賽、AI總統盃素養爭霸賽等師生優異表現。

活動內容多元豐富，包含「主題教育素養電競競賽」、36攤學校數位學習成果展示、教育科技與AI應用廠商展區，以及主題成果海報展示與闖關活動，透過互動體驗、競賽與展示，讓學生、教師與家長親身感受數位、AI、5G智慧等科技融入教與學的實際應用。

教育局長吳立森表示，高市積極落實教育部「推動中小學數位學習精進方案」，持續推動校園數位轉型，從教學現場、行政管理到學生學習歷程，逐步建構智慧校園生態系，此次活動不僅是檢視階段性成果的重要里程碑，更是讓市民看見教育如何結合科技，培養孩子面對未來的關鍵能力。

教育局表揚教育部績優競賽、AI總統盃素養爭霸賽等師生優異表現。（高市教育局提供）

