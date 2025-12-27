為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東海濱公園公共藝術徵件 冠軍作品「觀濤一隙」有這些巧思

    2025/12/27 16:47 記者劉人瑋／台東報導
    來自台南的設計團隊「哈洽文創工作室」的作品〈觀濤一隙〉冠奪。（記者劉人瑋攝）

    來自台南的設計團隊「哈洽文創工作室」的作品〈觀濤一隙〉冠奪。（記者劉人瑋攝）

    台東市公所主辦「海之藝境」公共藝術徵件，今天（27日）揭曉得獎作品，舉行頒獎典禮，來自台南、成員平均都20多歲的「哈洽文創工作室」奪下第一名及10萬元獎金。得獎作品將設置海濱公園白橋南側，但財劃法爭議未解，作品能不能順利建置，公所、海委會說，「會努力」。

    不少入圍作品極具設計感，有許多擁有木製結構和優美流體外型，或設計出視覺穿透感，觀看時，從其間隙也能觀看到海景，但評審說，評比時，美觀與設計理念固然重要，但抵擋台東的海風與颱風也極需考慮，「總不能作品撐不了太久就被吹垮了」。

    第一名作品〈觀濤一隙〉，以石塊、竹篾編組成數堆貼合環境與地型的石塊，型成新地貌，透過其中間隙可清楚望向綠島及蘭嶼。設計師杜昆翰說，作品以「模組概念」，可抽換其中壞損部分並更新，不需全部「打掉重做」。

    其實，歷來無論是哪一屆縣市長，海濱公園放置作品都能讓遊客能直視兩離島，而這次冠軍作品相對「低調」又有模組理念，更得青睞。團隊說，建造經費粗估需要150萬元，但海委會與市公所也都說，在財劃法後「可能要蓋出來有困難」、「計畫這項比賽時，還沒有財劃法問題，一直到徵稿階段才遇上困難」。

    設計團隊在得知作品在實際建成有難度後說，當作是來台東工作也十分開心。海委會與市公所則稱，會再努力、會再找尋其他單位支援。

    來自台南的設計團隊「哈洽文創工作室」奪冠，抱走十萬元獎金。（記者劉人瑋攝）

    來自台南的設計團隊「哈洽文創工作室」奪冠,抱走十萬元獎金。(記者劉人瑋攝)

