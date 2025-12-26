為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    飯糰店媽媽被認出是「前AV女優」！老司機驚：當年是無敵的

    2025/12/26 17:13 即時新聞／綜合報導
    網友在PTT「表特版」分享一名飯糰店老闆娘照片，沒想到釣出一堆「老司機」，認出女子是前AV女優長澤梓。（取自IG omusubiayumi）

    有網友在PTT的「表特版」分享一名飯糰店老闆娘照片，沒想到釣出一堆「老司機」，不但認出女子是前AV女優長澤梓，更有不少人直呼她當年是「無敵的存在」。

    網友近日在PTT專門分享正妹的表特版以標題「飯糰職人」發文，分享多張長澤梓手握飯糰、或在檯前忙碌的照片，不料照片一PO出，立刻被許多「見多識廣」的網友認出她的身分。

    長澤梓1988年出生，目前已36歲。她2008年拍攝第一部AV作品，2014年引退。10多年過後，長澤梓不但已經是一位人妻，還正在經營手做飯糰小店，並時常在社群媒體分享生活。

    貼文下方，不少網友留言：「難怪怎麼覺得好面熟」、「她看起來好開心 祝福她」、「看她滿意現在生活很開心」、「其實維持的很好耶」、「長澤梓，我最愛的女優」。

    也有不少網友懷念地說：「以前陪我度過無數個夜晚」、「想當年真的爆愛他」、「她真的無敵」、「好險是發在ptt，不然發在脆和dcard，一定很多問問獸喊誰」、「曾經無敵的存在」。

    長澤梓不但已經是人妻，還經營手做飯糰小店，時常在社群媒體分享生活。（取自IG omusubiayumi）

    長澤梓不但已經是人妻，還經營手做飯糰小店。（取自IG omusubiayumi）

