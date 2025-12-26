教保團體反托育「監管雲」 衛福部：調閱有嚴格程序

針對部分教保團體質疑「監管雲」有隱私與資料外洩風險，衛福部強調，影像僅在符合法定事由與程序下，才能依法調閱。（資料照）

托嬰中心兒虐案頻傳，為防止監視畫面「被消失」，衛福部擬修「兒童托育服務法」，規劃設立「監管雲」，要求托嬰中心將監視器畫面上傳雲端備存，引發部分教保團體反彈，今（26日）赴立法院陳情，質疑恐有隱私與資料外洩風險。對此衛福部強調，該制度並非即時監看，而是為保護兒童安全、保存關鍵證據，影像僅在符合法定事由與程序下，才能依法調閱。

社家署署長周道君指出，「監管雲」在立法草案研擬過程中，已多次與業界交換意見，外界疑慮多源自對制度定位的誤解。他強調，影像上傳雲端的本質是「備份機制」，僅在發生重大事件、需要釐清責任時，才會依法調閱，「並不是隨時有人坐在螢幕前監看托育現場」。

周道君說，影像將上傳至主管機關指定的雲端空間，未來在儲存設備、資安防護、調閱條件、程序、保存年限與銷毀方式等，都會訂有嚴格規範。目前行政院版本及多數立委提出的修法草案，均已明確授權影像調閱的案由與程序，後續執行細節，仍將持續與業者及家長團體溝通，尋求共識。

周道君補充，多數托育機構現行已依法設置監視設備，新增的主要是影像上傳動作；雲端儲存採集中管理，系統建置與相關費用，原則上由地方主管機關負責，草案中也納入經費協助，實務細節依機構規模進一步討論。

周道君指出，過去曾發生「影像未錄、畫面毀損或調不到資料」的情況，現行制度雖可對違規機構裁罰，但無法彌補事後無法釐清真相的問題，影像備份制度正是為了補強這項缺口，對家長與機構其實都是一種保障。

衛福部次長呂建德也表示，「兒童托育服務法」仍在立法院協商中，待法案通過後，衛福部將邀集家長、托育人員與業界代表研擬子法，明確規範影像上傳目的、查閱對象、程序、保存期限與銷毀機制，並同步強化資安防護，兼顧兒童安全與隱私權益，透過透明制度建立社會信任。

