女網友日本機場遭「從上到下」搜身！ 網曝1原因：很容易被檢查

女網友在岡山機場被搜身。

日本是台灣人最愛的出國旅遊目的地，不過一名女網友指出，近日飛到日本岡山機場，被女性人員「從上到下、該碰的都有碰」進行全身搜身，讓她相當尷尬。對此，不少網友指出，岡山機場特別容易遇到搜身，還有網友說，在日本，小機場很常會出現這種情形。

原PO日前在Threads上發文表示，她這次飛岡山，結果在海關被帶去搜身，算是「解鎖成就」。她指出，並不是那種掃一下就好的搜身，而是由女性人員「從上到下、該碰的都有碰」那種。

她表示，理解對方的工作，只是這次是公司員工旅遊，十幾個人中只有她被選中，讓她相當尷尬，她還回憶，走出來的那一刻，不禁想是不是因為自己當天穿太怪還是髮色太顯眼、又或是護照太常進出日本，忍不住自問：「為什麼偏偏是我？」

文章PO出後，引發熱議，不少有類似經驗的網友留言表示：「岡山是日本安檢超級嚴的海關」、「我今年在福岡也被抽查」、「在岡山離境時也有被海關檢查免稅品」、「岡山的特色，在日旅板已經屬於常識，喜歡的覺得這樣安全的就繼續岡山進出」、「我飛岡山5 次，被搜身過2次」。

也有不少網友認為，「搜身」在小機場更容易發生，紛紛留言表示：「小機場經常發生，多幾次就會習慣，配合就好」、「小機場很容易，我也被搜過，但是他們態度很好」、「小機場很常發生」、「小機場很常會出現的」。

