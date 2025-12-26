為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    明年澎湖國際海上花火節 確定與七龍珠聯手

    2025/12/26 13:09 記者劉禹慶／澎湖報導
    澎湖海上花火節，明年確定與日本七龍珠合作。（澎湖縣政府提供）

    澎湖海上花火節，明年確定與日本七龍珠合作。（澎湖縣政府提供）

    澎湖縣政府公布明年「澎湖國際海上花火節」活動期程，並宣布將攜手日本經典動漫IP《七龍珠Z》，共同打造全新主題《七龍珠Z 澎湖夏日花火大會》，同時也確定自明年4月20日試放場起跑，5月4日開幕，擴大辦理至8月25日閉幕，延長1個月。相較於花火節走「國際化」路線，澎湖今年跨年晚會的「純本土」也引發各界熱議。

    明年花火節將於4月20日及27日辦理2場試放場，每場次施放10分鐘煙火秀，正式活動期間自5月4日至8月25日，其中5月4日至6月25日為每週一、四辦理，6月30日起至8月25日，則為每週二辦理，主會場設於澎湖馬公觀音亭園區。

    令人期待的煙火及無人機展演時間原則於晚間9時登場，5月4日開幕與8月25日閉幕將施放12分鐘煙火秀及10分鐘無人機燈光展演，其餘場次為10分鐘煙火秀及10分鐘無人機展演。另規劃3場離島場次（吉貝、望安、七美）及3場地方限定場次（湖西、白沙、西嶼），總計33場次。

    明年花火節首度與全球知名日本動漫《七龍珠Z》合作，將規劃多項主題延伸活動，包括互動式角色打卡區、大型公仔展示、主題公園，以及限定聯名周邊商品等內容，讓民眾在欣賞花火之餘，能沉浸在整體的主題氛圍，首場無人機燈光展演秀，預計於5月4日開幕場正式登場。

    明年澎湖國際海上花火節，確定延長一個月。（澎湖縣政府提供）

    明年澎湖國際海上花火節，確定延長一個月。（澎湖縣政府提供）

