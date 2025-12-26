2026元旦新制一次看！ 這些補助不要錯過

行政院綜合業務處今天在院會報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」。（路透資料照）

行政院綜合業務處今（26）日在院會報告「2026年元月起實施之重大政策及惠民措施」，其中租金補貼新婚家庭2年內加碼50％，生育補助每胎10萬元，育嬰留職停薪明年起也以「日」申請，家庭照顧以「小時」請假，不過，行政院表示，涉及預算的部分，因明年總預算未付委，也會影響新制推動。

最低工資調漲 月薪2萬9500元、時薪196元

行政院指出，最低工資連續10年調漲，明年月薪為2萬9500元、時薪為196元。此外，明年起，無添加糖飲料免徵貨物稅，彩色電視機、錄影機、電唱機、錄音機不再課徵貨物稅，購買電動車輛貨物稅與使用牌照稅，延長至2030年12月31日。

租金補貼新婚家庭加碼 生育補助每胎10萬

在推動婚育宅部分，租金補貼新婚家庭2年內加碼50％、每生1胎再加碼50％；申請資格也放寬，所得標準放寬至3.5倍，增加補助項目包括，包租代管修繕補助可用於育兒安全設施最高6千元；中央興辦社宅保留20％婚育宅，租期最長12年。另生育給付加計生育補助每胎10萬元，預計12.7萬餘人受惠。育嬰留職停薪以「日」申請，家庭照顧以「小時」請假。

弱勢戶加發生活補助金 大專校院3年不調漲學雜費

在加強照顧經濟弱勢、獨居老人及學生族群的部分，經濟弱勢加發生活補助金低收入戶每人每月加發1000元、中低收入戶每人每月加發750元、身障生活費助每人每月加發500元、中低老人生活津貼每人每月加發500元。65歲以上獨居老人、經地方政府評估需關懷者加強送餐關懷，也會分年訪查70萬獨居老人。教育部補助大專校院精進校務經營計畫，3年（114-116學年）不調漲學雜費，照顧約91萬學生。

文化禮金擴大發放對象 平日國旅有優惠

文化禮金常態化發放對象擴大納入13至15歲發給1200點，預計203.6萬青年受益。另平日國旅優惠方案，鼓勵國人平日住宿（週日至週四），連續住宿兩日最高補助2000元（日期需連續，可住不同家），生日住宿獎月月抽1000名，每名獲得1200元住宿金Taiwan PASS平日4折優惠或加贈1500元住宿抵用金。

