為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    農業部2026年新制 農保生育給付提高到10萬元

    2025/12/24 14:52 記者楊媛婷／台北報導
    農業部表示明年起女性農保受保人生育給付將提高到每胎10萬元，但須等立院審議通過明年度預算。（記者楊媛婷攝）

    農業部表示明年起女性農保受保人生育給付將提高到每胎10萬元，但須等立院審議通過明年度預算。（記者楊媛婷攝）

    2026年將屆，農業部自新年元旦起推行新制，隨少子化，農保女性被保險人的生育給付每胎將從6萬1200元提高到10萬元，但該給付須待立院審議通過農業部2026年度預算才會補發；隨寵物數量增加，也規定自明年起所有家貓都要植入晶片與登記，未完成的飼主最高可罰1.5萬元。

    隨我國爆發首例非洲豬瘟疫情，廚餘養豬預計於2027年起完全落日，2026年為轉型期，農業部表示，只有地方政府許可且落實高溫蒸煮並加裝即時監控的廚餘養豬場，才可用事業廚餘、動物性下腳料，廚餘車須加裝GPS，為協助轉型，即起到明年1月底前轉型飼料養豬場，每頭補助3600元，之後轉型者每頭補助1800元，並依養豬場規模補助30萬元到300萬元改善餵飼系統，提供最高額度600萬元的農業專案貸款，並補助1年期以1％為上限的利息補貼，且免收農信保手續費。

    為避免化製三聯單遭塗改，防檢署於明年起推動電子化製三聯單，初期將採紙本與電子雙軌並行，紙本三聯單則擬於當年度4月落日，但仍需視電子三聯單推動情況滾動調整；隨寵物數量增加，農業部規定自明年元旦起家貓若未完成晶片登記，就可按次開罰飼主，最高可罰1.5萬元，所有政府部門值勤犬也將全面納保，讓值勤犬更有保障。

    為保障遠洋漁船外籍工人權益，漁業署自明年元旦起實施遠洋漁船工資通報及墊償機制，相關漁業公協會需在明年3月底前備妥墊償準備金，也推動漁船筏全面裝設漁船自動識別系統（AIS），才能享有優惠油價補貼，以強化漁船作業秩序。

    隨政院推動「我國少子女化對策計畫2.0擴大生育補助方案」，將現行各類保險女性生育給付齊頭調升至每胎10萬元，農業部輔導司表示，須待立院審議通過明年度預算後補發。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播