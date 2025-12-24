農業部2026年新制 農保生育給付提高到10萬元

農業部表示明年起女性農保受保人生育給付將提高到每胎10萬元，但須等立院審議通過明年度預算。（記者楊媛婷攝）

2026年將屆，農業部自新年元旦起推行新制，隨少子化，農保女性被保險人的生育給付每胎將從6萬1200元提高到10萬元，但該給付須待立院審議通過農業部2026年度預算才會補發；隨寵物數量增加，也規定自明年起所有家貓都要植入晶片與登記，未完成的飼主最高可罰1.5萬元。

隨我國爆發首例非洲豬瘟疫情，廚餘養豬預計於2027年起完全落日，2026年為轉型期，農業部表示，只有地方政府許可且落實高溫蒸煮並加裝即時監控的廚餘養豬場，才可用事業廚餘、動物性下腳料，廚餘車須加裝GPS，為協助轉型，即起到明年1月底前轉型飼料養豬場，每頭補助3600元，之後轉型者每頭補助1800元，並依養豬場規模補助30萬元到300萬元改善餵飼系統，提供最高額度600萬元的農業專案貸款，並補助1年期以1％為上限的利息補貼，且免收農信保手續費。

請繼續往下閱讀...

為避免化製三聯單遭塗改，防檢署於明年起推動電子化製三聯單，初期將採紙本與電子雙軌並行，紙本三聯單則擬於當年度4月落日，但仍需視電子三聯單推動情況滾動調整；隨寵物數量增加，農業部規定自明年元旦起家貓若未完成晶片登記，就可按次開罰飼主，最高可罰1.5萬元，所有政府部門值勤犬也將全面納保，讓值勤犬更有保障。

為保障遠洋漁船外籍工人權益，漁業署自明年元旦起實施遠洋漁船工資通報及墊償機制，相關漁業公協會需在明年3月底前備妥墊償準備金，也推動漁船筏全面裝設漁船自動識別系統（AIS），才能享有優惠油價補貼，以強化漁船作業秩序。

隨政院推動「我國少子女化對策計畫2.0擴大生育補助方案」，將現行各類保險女性生育給付齊頭調升至每胎10萬元，農業部輔導司表示，須待立院審議通過明年度預算後補發。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法