新北路邊停車繳費系統 12/26晚上9點～12/27凌晨2點暫停服務

提醒車主留意，新北市交通局停車營運科長許芫綺表示，為提升系統穩定性與服務品質，新北市路邊停車繳費系統將於12月26日晚間9點起至27日凌晨2點止進行系統維護作業，維護期間，相關線上查詢及多元繳費服務將暫停使用，暫停範圍包含新北市路邊停車費查詢服務網、全國繳費網、四大超商多功能事務機，以及10家行動支付APP等，請車主提前留意，避免影響繳費權益。

許芫綺指出，民眾若需繳費，仍可持停車繳費通知單，前往四大超商櫃台、美廉社，或雙北地區中油直營加油站臨櫃繳費，不受影響；若繳費期限在12月26日至27日的停車繳費單，民眾可待系統維護完成後，再透過全國繳費網、四大超商多功能事務機，或使用停車大聲公、街口支付、車麻吉、Pi拍錢包、歐付寶、一卡通、全支付、悠遊付、icash Pay及遠傳心生活等10家行動支付APP查詢及完成繳費，無須擔心逾期問題。

交通局補充，如有相關問題，可洽免付費電話0800-007-550，或至新北市政府交通局路邊停車費查詢服務網查詢最新資訊。

