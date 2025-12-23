集結30志工3週手作 台東鯉魚山步道生態復育示範區完成

林業及自然保育署台東分署舉辦「手護鯉魚山系列工作坊」，由志工動手打造步道。（記者黃明堂翻攝）

林業及自然保育署台東分署與地方團體攜手舉辦「手護鯉魚山系列工作坊」，結合來自各地30多位志工歷經3週，完成一段以生態復育為核心的示範性步道建置，為全區步道系統中少數採用全自然材料、以手工方式鋪設的路段之一。未來將以此路段作為永續環境教育的示範場域，推動友善自然的步道營造與坡地生態復育，提供民眾體驗結合自然與人文的步道新選擇。

本次工作坊與東台灣研究會文化藝術基金會、台東縣社區大學、大地旅人環境工作室及台灣千里步道協會合作辦理為期3週的「手護鯉魚山系列工作坊」，針對都市綠肺鯉魚山所面臨的棲地劣化與步道沖蝕等課題，透過公私協力與實作導向的方式，逐步形塑兼顧人文、教育與生態復育的環境教育示範場域。

擔任講師的台灣千里步道協會副執行長徐銘謙指出，手作步道是一種從「水系統」出發的整體思考。面對鯉魚山地區長期乾燥、易崩塌的坡地環境，以及水泥步道因邊坡掏刷而頻繁損壞、需反覆修復的問題，透過手作步道與植生護坡的方式，能有效促進雨水入滲、改善土壤保水條件，讓植被得以生長，進而形塑更適合行走與休憩的山林環境。相較於水泥或仿木碎石鋪面，這類以自然土路為核心的設計，也為未來鯉魚山步道系統翻新，提供更符合生態與使用者需求的參考選項。

台東分署分署長吳昌祐表示，盼手作步道工作坊在台東地區能夠長期地進行，讓更多民眾從認識到認同，將其核心價值落地生根。在減災方面，鯉魚山保安林周邊有許多民宅，透過本次行動可以持續觀察植生護坡及逕流水消能所帶來的成效。另在保育方面，志工於工作坊期間種植原生樹種，以漸進方式逐步移除外來樹種銀合歡，使得鯉魚山步道朝向友善且注重生態永續的森林育樂場域。

