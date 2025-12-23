經濟部擬推平台 民眾戰時可於超市超商領預訂物資

總統府今舉行全社會防衛韌性委員會第6次委員會議，為確保緊急情況物資配送，經濟部將推智慧平台讓通過身分驗證的民眾可訂購後在超市超商取貨。（記者楊媛婷翻攝）

為加強我國防衛韌性，總統府今（23日）舉行全社會防衛韌性委員會會議，關於民生物資部分，農業部表示國內米糧可供11個月所需；經濟部指出將結合全聯等超市超商通路配售，並啟動智慧物資管理計畫，民眾認證身分後可在平台預定並於超市超商取貨，並將救濟站開設供水站納演練。

外媒揭露美國五角大廈的報告草案透露中國持續擴張軍事武力，預期於2027年底前具備對台作戰能力，中國侵略我國野心不減，政府持續加強社會防衛韌性，今舉行第6次委員會，農業部、經濟部各由部長陳駿季、龔明鑫針對重要民生物資盤整暨配送方案報告。

針對米、油、鹽、嬰幼兒奶粉等物資，龔明鑫表示今年演練增加到11次，每個月會透過「以盤代儲」方式與國內數十家供應商盤點目前數量是否可滿足國人所需，也強化配售整備，因應縣市人口變化，調整配售站數量與人力配置，並考量不在籍人口，配售改以「人」為單位，取代以「戶」為單位，在非偏遠地區，除政府開設的配售站外，也會和民間全聯等賣場與超商通路合作配售。

策進措施部分，龔明鑫表示，將推動智慧物資管理計畫，結合城鎮韌性演練，該計畫是民眾可透過智慧物資管理平台預定，經確認有效身分證後，就可在超市取貨繳費，並為確保飲用水供應，將救濟站開設供水站納入演練情境，並持續鼓勵民間食品廠生產口糧。

為確保糧食安全韌性，陳駿季表示，須確保承平時期與緊急時期皆供應無虞，平時會透過計畫性生產外，也卻盤點確保庫存，包含確保國內兩期稻作有24萬公頃稻田、生產計1百萬噸稻米，目前國內庫存量共有106萬噸，可供全體國人11個月食米量，今年4月22日、8月27日、10月14日分別於花蓮、嘉義市、台東完成3次演練，內容包含供應站開設、配送、調度，以及確保斷電下碾米設備仍可運作。

陳駿季表示，今年也於交通容易中斷的18個縣市152個鄉鎮區域儲備米糧，可供96萬人／天使用，今年也提供低收入戶、中低收入戶、經濟弱勢族5千噸食米，為更進一步強化稻米供應韌性，農業部已編列8億預算將投入增設低溫冷藏筒，可新增儲量2.9萬噸、更新糧倉建築90棟、增設8台碾米機發電機組，以強化緊急時糧食調度，並持續提升民眾自主儲糧，包含營造民眾在承平時期儲備即食米飯等常備食品風氣，以帶動廠商擴產，以提升民眾自主應變能力。

