捷運施工移除公園60格機車位 騎士被開單批新北市府「陷民不義」

新北市土城區斬龍山遺址文化公園鄰金城路二段的60格以上機車格，因捷運工程被移除。（吳昇翰提供）

新北市土城區斬龍山遺址文化公園臨金城路二段的60格以上機車位，因進行新北捷運樹林線CQ880A區段標工程而被移除，有機車騎士將機車改停旁邊的龍山一街人行道被警方開單，怒批市府未做好配套「陷民於不義」，新北市議員擬參選人吳昇翰要市府盡快提供足夠機車位；交通局今天回應，若權管單位可填平龍山一街樹穴間泥土範圍、鋪設人行道磚，交通局將配合劃設機車格。

立委吳琪銘服務處與吳昇翰聯合辦公室近期接到機車騎士陳情後辦理會勘，吳昇翰今天到場了解後表示，斬龍山遺址公園近捷運土城站、土城長庚醫院、周邊也有土城重劃區，騎士停車需求旺盛，而金城路二段的機車位因施工遭移除，周邊剩龍山一街人行道的泥土花圃停放機車，導致騎士被開單。

請繼續往下閱讀...

吳昇翰指出，現場因土地管理機關權屬問題，目前請交通局以及土城區公所研議鋪設石磚畫設車格可行方案，另建議斬龍山公園人行道的UBike車位也可適當挪移劃設機車位，2週後再邀集新北市景觀處、養工處、土城警分局及文化局共同商討。

交通局回應，若龍山一街樹穴間泥土範圍，權管單位可填平鋪設人行道磚，交通局將配合劃設機車格。

土城區公所說明，未來停車格劃設會勘，針對樹穴移除由農業局景觀處確認有無保留需求，人行道改善由工務局養工處確認改善經費，機車格劃設由交通局確認位置，區公所全力配合市府相關規劃。

部分騎士將機車停放在龍山一街只剩泥土的花圃上，被警方開單取締。（吳昇翰提供）

吳昇翰說，警方今年5月在斬龍山遺址文化公園附近設立禁停標誌，仍有大批機車在此停車。（吳昇翰提供）

今年5月前，新北市土城區金城路二段尚未施工，該公園人行道有逾60個機車停車位。（圖翻攝自Google Map）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法