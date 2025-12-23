為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    埔里還清負債加碼社福！敬老金變3000元 0至5歲可領12萬

    2025/12/23 17:00 記者劉濱銓／南投報導
    民進黨埔里鎮長廖志城（後排中）上任還清公所負債，並加碼老幼社福，盼照顧更多長輩與減輕育兒壓力。（記者劉濱銓攝）

    民進黨埔里鎮長廖志城（後排中）上任還清公所負債，並加碼老幼社福，盼照顧更多長輩與減輕育兒壓力。（記者劉濱銓攝）

    明年選舉將屆，民進黨埔里鎮長廖志城今舉辦7年施政報告，廖表示，上任之初鎮庫短絀6300萬元，但經過7年努力，現已累積賸餘4億2700萬元，因此明年起，重陽敬老禮金將從2000元加碼至3000元，1至5歲還有2萬元兒童生日禮金，再加上生育補助2萬元，等於0至5歲可領12萬，盼減輕家長負擔。

    廖志城表示，2018年甫上任，公所累計短絀6300萬元，鎮庫存款為8900萬元，近年透過向中央爭取經費，降低公所財政負擔，不僅逐步改善杷城排洪道防洪設施，33個里的長照據點也設置44處，覆蓋率百分百，達成在地老化，公所到今年累積賸餘也達4億2700萬元，較7前年增加4億9000萬元。

    廖志城說，公所還完負債後，這2年也逐步提升老幼社福，例如生育補助去年起每胎從1萬元變2萬元，明年起還有1至5歲「兒童生日禮金」，幼兒每年可領取2萬元，意即只要在埔里出生、長大就可領12萬元，盼提供家長最大育兒支持。

    另外，今年起新增喪葬慰問金，每案可請領5000元，重陽敬老禮金不僅從今年1萬元變2萬元，明年還加碼到3000元，讓長輩能實質感受到被照顧與尊重。

    廖志城說，除了加碼社福，在市區的仁愛公園老人會館，今年也因結構安全疑慮啟動拆除，公所在不舉債原則下，分年投入近億元重建，預計明年底完工，屆時將成為兼具集會所、活動中心的多功能服務空間，方便鎮民親近使用。

    民進黨埔里鎮長廖志城，向鎮民說明執政7年來的施政成果。（記者劉濱銓攝）

    民進黨埔里鎮長廖志城，向鎮民說明執政7年來的施政成果。（記者劉濱銓攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播