    首頁 > 生活

    台北「媽祖婆」助長者找回重心 林陳春子獲社區金典獎個人獎

    2025/12/23 16:48 記者林志怡／台北報導
    林陳春子將教育家的精神落實在社區據點中，帶領長者參與眾多比賽、找回生活重心。（記者林志怡翻攝）

    為強化社區支持力量、促進長者社區參與，衛福部連續11年舉辦「社區金點獎」，今年首度將入圍者「對超高齡社會的願望」編成流行歌曲「歲月釀的家」，並頒出15個團體獎、5位個人獎，其中獲得個人獎的台北市信義區永安社區照顧關懷據點、89歲的林陳春子更被居民稱為「媽祖婆」。

    衛福部次長呂建德指出，台灣即將在明年邁入超高齡社會，為因應人口結構變化，維持國人健康福祉，衛福部積極實踐賴清德總統「健康台灣」的國政願景，以社區為基礎，集結民間力量，廣布社區照顧關懷據點，截至今年11月已佈建5210處社區照顧關懷據點，未來也會朝向「1社區1據點」努力。

    今年社區金點獎計頒出15個團體獎、5位個人獎，其中獲得個人獎的台北市信義區永安社區照顧關懷據點、89歲的林陳春子被居民稱為「媽祖婆」，過去擔任校長的她退休後，將教育家的精神落實在社區據點中，帶領長者參與眾多比賽、找回生活重心。

    林陳春子從零開始，將據點拓展至24個多元班級，讓長輩在太極、排舞、歌唱中找回生活重心，帶領的團隊也在各式比賽中屢獲佳績，曾在2019年率團前往葡萄牙參加國際藝術節。

    此外，林陳春子堅持將團隊參賽獲得的獎金轉化為急難救助金，長期捐贈與鄰近學校的弱勢學子，面對新科技挑戰，也絲毫不畏懼、以「一指神功」克服電腦與社群軟體，展現終身學習的任性，並感化曾經相當反對的家人，一同成為社區骨幹，寫下「活躍老化」最精彩的一頁。

    社家署長周道君則指出，社家署每年都會收集社區金點獎入圍者的金句，但今年首度由專業音樂人編為歌曲，以「歲月釀的家」為題，作為今年社區金典獎的開幕曲，未來也會配合宣導影片多加運用。

    歌曲以輕快抓耳的節奏呈現長者面對晚年「不服老」的宣示：「誰說老了只能是褪色的畫，我在轉角的據點，種下新的花」、「老得慢一點，活得好一點，是唯一的想望」、「謝幕要像女王般優雅，歲月的風裡活成最美的畫」。

    此外，歌詞也不忘描述社區據點扮演的角色，「這裡有茶香，有笑聲喧嘩；外出的孩子，放心拚搏天涯」、「照顧彼此也互相陪伴身旁 ，每個人都有專屬舞台與光芒」、「這就是我們歲月釀的家，推開獨居的門／用溫柔的力量融化孤單的雪花」、「只要心連著心，這裡就是魔法，讓愛無限放大。」

