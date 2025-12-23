日本龜甲萬醬油又出包！防腐劑含量超標 邊境攔截6批退運銷毀

日本進口的龜甲萬醬油遭檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」超標。（圖為食藥署提供）

衛福部食藥署今日公布邊境查驗不合格品項清單，其中包括6批自日本進口的龜甲萬醬油遭檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」超標，高湯、昆布、牡蠣等3種口味醬油，總計441公斤在邊境退運或銷毀，另食藥署也針對忠信國際公司改採100%逐批查驗。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘表示，6批由忠信國際公司自日本進口的龜甲萬醬油遭檢出防腐劑雙十二烷基硫酸硫胺明每公斤0.03及0.04克，據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，雙十二烷基硫酸硫胺明於醬油用量以十二烷基硫酸鹽計，應在每公斤0.01克以下，故相關品項於邊境退運或銷毀。

請繼續往下閱讀...

此外，劉芳銘說，食藥署針對忠信國際公司在邊境採逐批查驗，另統計近半年（2025年6月15日至12月15日），受理日本的醬油，報驗1165批，檢驗不合格9批，不合格率0.8%，檢驗不合格原因為防腐劑不合格，食藥署已經從今年11月18日起至115年1月22日止，針對日本的醬油在邊境採加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。

劉芳銘表示，今日公布品項中，另有3批日本草莓因農藥殘留超標，總計506公斤在邊境退運或銷毀，其中2批由「東和水果公司」報驗，檢出農藥滅派林1.3ppm，超過限量值1ppm；另1批由「藍阿舍餐飲公司」輸入，檢出農藥Nitenpyram 0.02ppm，依規定應不得檢出。

食藥署統計，近半年受理日本輸入草莓報驗計106批，其中3批不合格，原因均為農藥殘留不合格，食藥署持續對日本草莓採取最高強度的監視查驗，續逐批檢驗農藥合格才放行，另食藥署也針對東和水果公司輸入的同產地、同號列產品採取逐批查驗。

日本進口的龜甲萬醬油遭檢出防腐劑「雙十二烷基硫酸硫胺明」超標。（圖為食藥署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法