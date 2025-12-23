為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    綠領人才正夯！ 8年間職缺成長278％、年薪上看200萬

    2025/12/23 12:13 記者黃宜靜／台北報導
    環境部部長彭啓明表示，2024年台灣綠色科技產業附加價值達新台幣5123億元。（記者黃宜靜攝）

    環境部部長彭啓明表示，2024年台灣綠色科技產業附加價值達新台幣5123億元。（記者黃宜靜攝）

    淨零轉型成為大趨勢，企業對綠領人才求才若渴，環境部今（23日）與104人力銀行合作發布「綠領人才就業趨勢報告」指出，今年綠領人才缺口逼近3萬個，較8年前成長278%，綠領職缺的月薪中位數4萬元，比整體職缺高出8.8%，高薪綠領人才年薪可達200萬以上。

    環境部部長彭啓明表示，2024年台灣綠色科技產業附加價值達新台幣5123億元，2020至2024年4年間平均年增率達11.55%，另，我國綠色科技產業出口額為1976億元、就業人數38萬人。

    環境部國家環境研究院環教認證中心主任周國鼎表示，報告顯示，今年下半年共有4157家企業招募綠領，8年增加182%，是整體市場同期成長85%的2.1倍；同時，今年下半年平均每月短缺約為2.9萬名綠領人才，其中以半導體及資通訊產業缺口最大，平均每月短缺6162人。

    薪資方面，周國鼎續指，6成綠領職缺的月薪中位數為4萬元，比整體職缺3.8萬高出5.3%。當徵才企業依人才條件談薪資、月薪高於4萬元，「面議」薪資的綠領職缺占比達33%,也遠高於整體徵才市場的15%。

    彭啓明指出，半導體產業出口強、也是台灣GDP創新高的主要引擎，且半導體產業在淨零積極性上，比傳產高，加上需繳碳費業者計252家，其中9成都有提出自主減量計畫，因此綠領缺口真的很大。

    周國鼎表示，環境部與全國32所大專院校合作，推出48小時的「環境部淨零綠領人才培育課程」，完成課程後測驗通過可取得證明。而報告也顯示，有合格證明者，企業面試邀約爆增5.4倍，因此未來將持續開設相關課程，明年起還會與各部會合作推出綠領人才加值課程，如碳捕捉與封存、近零碳建築等。

    國環院環教認證中心主任周國鼎表示，報告顯示，今年下半年共有4157家企業招募綠領，8年增加182%，是整體市場同期成長85%的2.1倍。（記者黃宜靜攝）

    國環院環教認證中心主任周國鼎表示，報告顯示，今年下半年共有4157家企業招募綠領，8年增加182%，是整體市場同期成長85%的2.1倍。（記者黃宜靜攝）

