台中捷運紅線說明會 豐原場人潮滿滿意見踴躍

豐原區社皮里長涂力旋建議捷運紅線採方案一，以高架方式從圓環北路進入豐原火車站。（涂力旋提供）

台中捷運紅線可行性研究說明會昨（22）日晚間在豐原區里活動中心舉辦，現場擠滿關心該重大交通建設的地方人士和民代，立委楊瓊瓔出席表示，這條路線串聯豐原、神岡、潭子到市中心，是北台中的黃金動脈；立法院副院長江啟臣雖未出席，但派幕僚到場，他表示，依目前規劃路線，進入豐原後共有3條路線連結至豐原火車站，會選擇哪條路線，需透過地方意見凝聚共識。

立委楊瓊瓔表示，眾人期待已久的捷運紅線，捷運局已經展開可行性研究期中報告說明會，建設不能閉門造車，要蓋得好，最關鍵的第一步就是傾聽，該路線串聯豐原、神岡、潭子到市中心，是北台中的黃金動脈，充斥大家對改善塞車、便利交通的渴望，她會緊盯評估進度。

江啟臣表示，「捷運紅線-崇德豐原線」原訂民國125年才要啟動評估，為加快推進速度，他去年邀請交通部與台中市政府召開多次協調會議，最終成功爭取2000萬元，提前10年啟動可行性研究，初步規劃採高架形式，全長約15.42公里，共設置11座車站，自北屯區崇德路、三民路口出發，一路向北，行經崇德路、承德路，至豐原大道與中正路一帶，並規劃銜接到豐原火車站，並歡迎鄉親至其臉書，線上表達意見，將統整意見後反映給相關單位納入參考。

豐原區社皮里長涂力旋昨出席表示，說明會滿滿人潮，可感受到大家對「捷運進入豐原」這件事的期待與焦慮並存，因捷運路線會經過豐富園區、亞大附醫、豐原國兒運，後續如何延伸、怎麼進市區、怎麼接軌發展成討論核心，建議採用方案一以高架方式從圓環北路進入豐原火車站附近，兼顧工程可行性、施工衝擊與整體交通發展。

涂力旋建議，方案一應提出更明確、可視化的路線圖，讓沿線及周邊居民更清楚理解、也更安心。豐原大道未來若作為捷運高架路線，地下的共管系統、自來水管線、行控中心等設施，必須一併納入整體規劃，才能在施工時縮短期程、降低對市民生活的衝擊。甚至是否能延伸到后里，都應一起討論、廣納意見，才能讓建設真正走得長久。

台中捷運紅線路線目前有三方案。（涂力旋提供）

