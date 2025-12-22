為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大閘蟹養殖2-2》本土蟹自然放養乾淨清甜 台中養殖戶許一清：自己養有得吃

    2025/12/22 21:00 記者歐素美／台中專題報導
    許一清養殖的大閘蟹都有5兩重以上。（記者歐素美攝）

    許一清養殖的大閘蟹都有5兩重以上。（記者歐素美攝）

    70歲的許一清是目前台中市唯一的大閘蟹養殖戶，他表示，民國96年因買不到大閘蟹可吃，加上買到的大甲溪毛蟹都有泥土、很髒，讓他很生氣，就透過中國的朋友購買蟹苗，利用后里區大甲溪附近的8分地，設置「大甲溪生態養蟹場」，和朋友合夥養大閘蟹。

    許一清說，大閘蟹的存活率低，要賺錢很難，後來朋友退出，他獨自利用工作之餘飼養，並自己上網找資料，慢慢摸索，採自然放養方式，不用藥，只用石灰消毒，採「疏養」避免大閘蟹自相殘殺，養了約10年才慢慢有所心得，現在養出的大閘蟹都有5兩重以上，且絕對不用中國的成蟹「混水摸魚」。

    2年前，許一清從公司退休專心養殖，他說，每天要攪拌飼料，將下雜魚、麥片、玉米及乳酸菌等拌在一起，背著每桶30公斤重的飼料，1天要背3桶沿著放養池撒給蟹吃。每年放養蟹苗前，還要先曬池、消毒，然後在元宵節左右放苗，並於每年10月10日開賣，產期約40天。

    產季時，許一清在蟹場會清蒸或紅燒大閘蟹，並準備羊肉爐及烤魚等供預約的顧客享用，顧客口耳相傳。他笑說，新竹吊車大王曾經由朋友介紹，向他購買40隻大閘蟹叫計程車送到高雄，讓外國客戶享用，隔天再買40隻寄到新竹與家人共享。

    隨著年紀愈來愈大，體力愈來愈吃不消，加上太太也退休，都勸他不要養了，好好享受退休時光；許一清說，養大閘蟹主要是自己有得吃，扣除成本，每年賺的只是工錢，但吃過的人都知道，本土養殖的新鮮乾淨沒有藥物殘留，肉質清甜，非進口大閘蟹可比。多年來，他沒宣傳就供不應求，但私心也不願兒子接手，坦言專職養大閘蟹難以養家餬口。

    相關新聞請見︰

    大閘蟹養殖2-1》全盛期122萬隻退燒剩37萬 養殖戶：10多年都沒賺錢

    許一清位於后里的大閘蟹養殖池。（記者歐素美攝）

    許一清位於后里的大閘蟹養殖池。（記者歐素美攝）

    許一清因養大閘蟹，練就一手綁蟹的好功夫。（記者歐素美攝）

    許一清因養大閘蟹，練就一手綁蟹的好功夫。（記者歐素美攝）

    本土產的大閘蟹愈來愈少。（記者歐素美攝）

    本土產的大閘蟹愈來愈少。（記者歐素美攝）

    圖
    圖
