大閘蟹養殖2-1》全盛期122萬隻退燒剩37萬 養殖戶：10多年都沒賺錢

2013年左右全台掀起一股吃大閘蟹風潮，幾乎各餐廳都吃得到，全台一窩蜂養殖，目前則退燒、養殖地集中在苗栗縣。（記者歐素美攝）

又是一窩蜂！台灣養殖大閘蟹（中華絨螯蟹）退燒，從全盛期一年122萬隻到如今僅剩37萬隻，銳減近7成，養殖戶說，育成率僅3成左右，加上直接到中國吃較划算，養10多年都沒賺錢，乾脆退休收攤，另謀出路。

大閘蟹素有「秋天的味覺符號」之稱，因稀有性與季節性導致價格高昂，2013年左右，由南到北、甚至金門都有人投入養殖，全台掀起一股吃大閘蟹風潮，幾乎餐廳都吃得到，除了合法從中國進口及台灣養殖，甚至許多魚市場也不乏走私進來的中國貨。

農業部漁業署「養殖漁業放養查詢平台」資料顯示，當年養殖面積達27.34公頃、39戶，數量66萬5400隻；2018年養殖戶增至51戶，面積25.01公頃、42萬1900隻；2020年時數量創新高達122萬1200隻、41戶，但面積僅18.52公頃；到今年減至39戶、15.06公頃、37萬隻。

漁業署統計，今年大閘蟹養殖主要集中在苗栗縣有34戶，雲林、嘉義及金門各1戶、新竹2戶；苗栗縣府從2011年起輔導民眾養殖，並透過上海大學引進蟹苗，上市前須通過高達68項藥物及戴奧辛殘留抽檢，核發產地認證標章和防偽扣環，並成立苗栗縣優質大閘蟹產銷協會及苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會促銷。今年放養量約35萬2000多隻，收成約3成，每隻3到8兩重，價格從350至1500元不等。

不過，據苗栗縣政府公布的資料，今年養殖僅28戶，中央與地方的數據出現落差；苗栗縣一級棒大閘蟹推展協會總幹事鄧良洲指出，因部分養殖戶年邁或承租地被收回未繼續養殖，但並未完成登記，才造成數據落差。

漁業署表示，養殖戶需於每年5月底向公所或縣市政府登記，這是「養殖漁業放養查詢平台」數據由來，但許多養殖戶不知要登記；台中市海岸資源漁業發展所表示，主因中央未強制登記。

前台中市大閘蟹養殖協會理事長黃喜慶在新冠疫情前直接收攤轉行，他表示，台灣缺乏健康蟹苗的培育，加上買不到好蟹苗、養殖成效不佳，中市最多時有15戶養殖，如今只剩1戶，協會也自然解散。

曾養殖大閘蟹的民眾楊富全說，養10多年都沒賺到錢，幸好本業是建築、生計無虞，加上現在到中國很方便，喜歡吃的人直接到中國都划算，今年乾脆退休收攤，將池子轉租養土虱，大閘蟹退燒，大家只能另謀出路。

