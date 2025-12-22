為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    怕被拖累？中捷綠線大坑延伸段要脫鉤彰化 縣府說話了

    2025/12/22 21:10 記者劉曉欣／彰化報導
    台中捷運綠線延伸彰化段調整路線，從原本走金馬路改為中山路，明年初彰化縣要重辦公展。（彰化縣政府提供）

    台中捷運綠線延伸彰化段調整路線，從原本走金馬路改為中山路，明年初彰化縣要重辦公展。（彰化縣政府提供）

    喊「分手」？針對台中市議員提議台中捷運綠線大坑延伸段與彰化段脫鉤，避免彰化市東區擴大都市計畫案（以下簡稱彰東擴大案）2026年重辦公開展覽，會影響到大坑段進度。對此，彰化縣建設處表示，行政院在2024年初核定可行性研究後，就確立台中大坑段及彰化段同步推動，這是中央與地方一致的共識，並無其他選項。

    至於彰東擴大案為何明年初要重辦公展，建設處指出，因為今年5、6月的中捷綠線烏日段與彰化段都有路線調整，從原本走金馬路改為走中山路，確定從3站變成4站，其中新增1站就是位於中山路與台化街的交叉口，因為路線調整，連帶分區都要重劃，而重劃的過程因為跨越台中、彰化兩縣市，必須進行分區重劃，並跨縣市召開相關協調會，才敲定2026年初將重新公展，公展為期1個月，收集各方意見再送交內政部都委會。

    中捷綠線延伸彰化案新增1站，在彰化市境內的站體編號也重新編定，分別為G20站為金馬東路與彰興路交叉口、G21站為金馬東路與中山路口、G22站為中山路與台化街交叉口，G23為台化廠區內，也是中捷綠線終點，未來將與彰化市鐵路高架化的金馬車站採取平行轉乘。

    中捷綠線延伸彰化案全長為4.458公里，捷運軌道與車站將採全線高架，完工後可從彰化搭乘中捷到台中高鐵站，也可以直達大坑風景區。

