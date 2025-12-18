為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    彰化社頭清水岩寺12/20歲末祈福 「馬年百元錢母」曝光

    2025/12/18 21:45 記者陳冠備／彰化報導
    清水岩寺總幹事陳慶福表示，活動當天將發送限量1000份「馬年百元錢母」發財金。（記者陳冠備攝）

    清水岩寺總幹事陳慶福表示，活動當天將發送限量1000份「馬年百元錢母」發財金。（記者陳冠備攝）

    迎接新年到來，彰化縣社頭鄉擁有近300年歷史的清水岩寺，將於20日晚間舉辦「歲末點燈祈福法會」。活動當天除開放信眾現場參與，亦將發送限量1000份「馬年百元錢母」發財金，同時開放預約明年度光明燈、太歲燈及藥師燈，為信眾祈願迎福。

    清水岩寺主祀觀世音菩薩，亦供奉三寶佛，常年香火鼎盛。寺方每年固定舉辦年中中元法會與年末點燈法會，其中歲末點燈活動已持續超過十年，且不同於一般宮廟，參與法會皆免費，因此參與人數逐年攀升。

    清水岩寺總幹事陳慶福表示，近年除了求取錢母的民眾增加，點藥師燈祈求健康平安的人數也明顯成長。今年法會特別邀請台南大能精舍湛因法師主持，主題為「歲末祈福點燈，消災種福田」，期望透過祝禱與開示，讓信眾淨心祈福，為舊年圓滿收尾，並以善念迎接馬年。

    法會時間自20日晚間7點至9點半，全程參與的信眾可獲贈限量馬年百元錢母一份。此外，明年度的點燈費用維持不變：太歲燈300元、光明燈與藥師燈各600元。陳慶福透露，往年燈位皆於農曆年前後預約額滿，建議有意願的民眾及早登記。

    清水岩寺12月20日晚上舉辦歲末點燈法會，民眾只要全程參與，就可拿到限量的馬年錢母。（記者陳冠備攝）

    清水岩寺12月20日晚上舉辦歲末點燈法會，民眾只要全程參與，就可拿到限量的馬年錢母。（記者陳冠備攝）

    清水岩寺主祀觀世音菩薩，亦供奉三寶佛，常年香火鼎盛。（記者陳冠備攝）

    清水岩寺主祀觀世音菩薩，亦供奉三寶佛，常年香火鼎盛。（記者陳冠備攝）

