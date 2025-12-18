中捷紅線明年完成可行性研究 12/22、23辦地方說明會

台中捷運紅線完成期中審查。（圖：市府提供）

台中捷運紅線「崇德豐原線」，預計明年完成可行性研究成果並提報中央審議，全線高架設11站；台中市捷運工程局表示，將於22日及23日舉辦兩場地方說明會，向民眾說明路線配置、車站設置及後續推動方向。

台中捷運紅線「崇德豐原線」可行性研究，已在10月完成期中審查，整體規劃正式進入期末階段。捷工局指出，崇德豐原線可行性研究自今年2月公告招標、4月完成決標並啟動研究作業以來，已依期程完成工作執行計畫書與期中審查，並在交通部公路局、市府相關局處、台中捷運公司及台鐵公司等單位共同參與下，就路線規劃、運輸需求、財務評估、工程風險與營運模式等面向進行完整檢討，進入期末階段後，將依審查意見進一步修正與優化，預計於明年完成可行性研究成果並提報中央審議。

請繼續往下閱讀...

捷工局說明，崇德豐原線初步規劃採高架形式，全長約15.42公里，規劃設置11座車站，路線自北屯區崇德路與三民路口向北延伸，行經崇德路、承德路、豐原大道至中正路一帶，並納入銜接豐原車站之路段，以強化豐原市中心與豐科園區間的交通服務。依目前推估，至目標年（2051年），主線500公尺範圍內服務人口約22萬人，尖峰時段班距可達2.5分鐘，有助於提升通勤效率並改善整體交通流量。

為強化民眾參與與溝通，市府將辦理兩場地方說明會。首場訂於12月22日（星期一）晚間7時，於豐原區五里聯合活動中心舉行；第二場則於12月23日（星期二）下午2時，在北屯區公所6樓禮堂辦理。會中將針對地方關切的路線銜接、車站設置、都市發展影響、工程期程及環境評估等議題進行說明，並開放現場意見交流，廣納各界建言。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法