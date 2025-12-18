員工被爆邊抽菸邊備料 高雄衛生局開罰苓雅區餐飲店

高雄民眾上Threads爆料，指苓雅區某餐飲業者邊抽菸邊備料，以及食材放在地上等，衛生局今（18）日突擊稽查。（高市衛生局提供）

高雄民眾上Threads爆料，指苓雅區某餐飲業者邊抽菸邊備料，以及食材放在地上等，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今（18）日突擊稽查，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，勿於工作時抽菸，衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

原PO指該餐飲店是消費者口耳相傳的名店，還有一堆藝人愛吃，更別說附近夜生活的人最愛，怎知他們竟是邊抽菸邊備料，食材放在地上這些都是家常便飯，且只是冰山一角，每天經過幾乎都看得到。

該店也造成附近街坊的困擾，鄰居表示，做生意也要有公德心，整條路都是他們客人的停車場，擠得附近住家進出都不方便，半夜大小聲影響睡眠品質。

衛生局今天前往稽查，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，切勿於工作時抽菸；衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對作業場所器具及設備不潔、無溫度紀錄、食材未離地放置、食材未覆蓋、食材分裝未標示及從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

衛生局呼籲業者應依食安相關法規，加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全，並提醒消費者，若對業者販售的食品有消費爭議時，可撥打市府消費者服務中心電話，或1950消費者服務專線，反映尋求幫助。

