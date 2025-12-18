為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    員工被爆邊抽菸邊備料 高雄衛生局開罰苓雅區餐飲店

    2025/12/18 21:25 記者黃良傑／高雄報導
    高雄民眾上Threads爆料，指苓雅區某餐飲業者邊抽菸邊備料，以及食材放在地上等，衛生局今（18）日突擊稽查。（高市衛生局提供）

    高雄民眾上Threads爆料，指苓雅區某餐飲業者邊抽菸邊備料，以及食材放在地上等，衛生局今（18）日突擊稽查。（高市衛生局提供）

    高雄民眾上Threads爆料，指苓雅區某餐飲業者邊抽菸邊備料，以及食材放在地上等，涉食品安全衛生疑慮，衛生局今（18）日突擊稽查，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，勿於工作時抽菸，衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

    原PO指該餐飲店是消費者口耳相傳的名店，還有一堆藝人愛吃，更別說附近夜生活的人最愛，怎知他們竟是邊抽菸邊備料，食材放在地上這些都是家常便飯，且只是冰山一角，每天經過幾乎都看得到。

    該店也造成附近街坊的困擾，鄰居表示，做生意也要有公德心，整條路都是他們客人的停車場，擠得附近住家進出都不方便，半夜大小聲影響睡眠品質。

    衛生局今天前往稽查，業者坦承影片內容屬實，已加強員工教育訓練，切勿於工作時抽菸；衛生局將依據「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第11條暨「食品安全衛生管理法」第47條規定裁罰3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

    衛生局另查業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對作業場所器具及設備不潔、無溫度紀錄、食材未離地放置、食材未覆蓋、食材分裝未標示及從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上、2億以下罰鍰。

    衛生局呼籲業者應依食安相關法規，加強從業人員教育訓練及食材衛生管理，以維護消費者食的安全，並提醒消費者，若對業者販售的食品有消費爭議時，可撥打市府消費者服務中心電話，或1950消費者服務專線，反映尋求幫助。

    ☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播