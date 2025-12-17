國際客「質優於量」 觀光署：每年900萬人次最適合台灣

為避免過度旅遊、排擠居民資源，交通部觀光署署長陳玉秀表示，國際客900萬人次最適合台灣，當前觀光目標「質優於量」。（記者蔡昀容攝）

國際來台客目前破800萬人次，交通部觀光署署長陳玉秀表示，今年度應能比去年成長50萬人次。她分析，為避免過度旅遊、排擠居民資源，國際客900萬人次最適合台灣，當前觀光目標「質優於量」，觀光年產值拚增2至3％。

2024年國際來台客約785.77萬人次，日均消費182.83美元，觀光產值約100億美金。陳玉秀指出，今年截至12月中旬破800萬人次，全年預估成長約50萬人次，日均消費增約4美元，未來3年產值目標年增2至3％，明年目標「一定要比今年好」。

請繼續往下閱讀...

陳玉秀表示，今年受天氣、大環境變化影響，國際客要達900萬人次較困難，不過觀光產業也有缺工問題，旅客大量來台，觀光人才補不起來；台灣觀光發展是「質與量」並進，但目前應「質優於量」。

陳玉秀舉例，歐美客日均消費較高，歐洲來台旅客成長前3名是德國、英國、法國，日均消費最高是美國客，日均消費近240美元，觀光署希望拉長旅客停留時間，對整體觀光產值較有幫助。

陳玉秀分析，主力東北亞市場穩定，日本客提早突破百萬人次；東南亞市場則相當多元，菲律賓、越南、印度成長也蠻快；新興市場紐澳、歐洲過去數額較少，因此近年成長力道相對也蠻大。

不過，陳玉秀表示，日本認為適當入境客人數，約佔總人口數34％，台灣大約落在800至900萬人次，因此她認為，每年國際客900萬人次最適合台灣環境。

陳玉秀說明，住民才是常態於當地生活的人，觀光客過多，可能掠奪到住民資源，兩邊應該要平均發展，因此目前質的要求比量的追求更重要，落實責任旅遊、避免過度旅遊，避免量多卻品質不好情況發生，而疫後台灣觀光人才流失問題，也要趕快補強。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法