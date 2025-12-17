冬天收衣像賭博！她怨穿衣才知沒乾 網推「除濕機加1物」效率翻倍

曬衣服示意圖。（法新社）

台灣冬季氣候濕冷，厚重衣物常因難以完全曬乾而困擾許多民眾。一名網友近日發文抱怨，冬天收衣服時最痛苦的莫過於「乾濕難辨」，即便伸手觸摸也分不清究竟是因天氣寒冷產生的冰涼感，還是殘留的濕氣，立刻引發廣大網友共鳴。

一名網友15日在Threads發文形容收衣服時的心路歷程，總是在「乾了吧」與「濕濕的」之間猶豫不決，最後催眠自己「只是冰冰的」便收進室內。不料等到實際要穿時，才發現衣服根本沒乾，甚至讓全身都沾染上衣服沒曬乾的悶臭味，讓人相當崩潰。

對此，許多網友紛紛貢獻私房判別法與解決策略。「用臉去蹭蹭看，手摸不準，臉一蹭就知道乾濕了」、「上次不知道在哪裡看到人類的皮膚沒辦法判斷濕度，所以會判定成冰冰的，所以濕濕的跟冰冰的都是冰冰的」、「冬天收進來先交給除濕機半天，你會舒爽無比」、「不要相信手的觸感，多曬一天或乾脆拿去烘」、「後來冬天都用除濕機+電風扇，不然每次冬天剛來要拿出來穿之前都還要洗一次」、「冬天的每一個早上都在重複這個操作，恨濕濕牛仔褲」。

針對居家乾衣安全，台電過去也曾發文提醒，若家中沒有烘衣機而需在室內開除濕機乾衣時，有幾項安全要點必須遵守。首先，絕對不可將衣物直接覆蓋在除濕機上，或晾在正上方，以免衣物掉落遮住出風口導致散熱不良引發危險。其次，應避免在睡覺或無人看管時使用，以便異常發生時能及時處理。

台電最後呼籲，除濕時應關閉窗戶以減少室外濕氣入內，並建議搭配電風扇或循環扇加速對流，能讓效率更佳。此外，機器應與牆壁、窗簾保持適當距離並定期清理濾網，更要確認是否為公告召回的瑕疵機種，以確保用電安全。

