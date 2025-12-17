為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北愛連網改版AI搜尋更聰明 回饋使用心得抽好禮

    2025/12/17 11:31 記者賴筱桐／新北報導
    新北不動產i-Land愛連網全新版本將於12月24日上線啟用。（圖由地政局提供）

    新北不動產i-Land愛連網全新版本將於12月24日上線啟用。（圖由地政局提供）

    有「最強地政搜尋引擎」之稱的新北不動產i-Land愛連網，累積近7000萬使用人次，24日起將全新改版，優化功能分類，並導入AI技術，查詢資料更加簡易方便，同時舉辦回饋使用心得抽好禮活動，包含特色天燈杯、餐具組、擦手巾等實用小物。

    地政局長汪禮國指出，本次愛連網改版重點是讓功能分類更明確、圖台介面更簡潔、查詢導引更清楚，聚焦在「買賣租屋小幫手」、「房地資訊專區」、「北台聯合專區」、「土地開發專區」、「地政業務專區」5大主題，民眾可依需求快速搜尋。

    此外，改版後導入AI技術，民眾只要在對話框中輸入問題，例如：「我想知道江子翠捷運站附近的房價」，AI系統就會自動定位，呈現捷運站周邊實價登錄資訊，大幅降低操作門檻，讓查詢變得更簡單上手，滿足多種需求。

    地政局表示，為了讓民眾更有感，傾聽使用者聲音，12月24日新版網頁上線起至明年1月24日，舉辦回饋心得抽好禮活動，期間民眾只要在活動頁面留下新版愛連網的使用心得，完成指定體驗任務，就有機會把新北特色天燈杯、白瓷餐具組、帆布手提袋、掛式擦手巾等精美小禮帶回家。

    民眾回饋新版愛連網使用心得，就有機會獲得精美好禮。（圖由地政局提供）

    民眾回饋新版愛連網使用心得，就有機會獲得精美好禮。（圖由地政局提供）

