竹市府證實收到內政部公文 高虹安預計明天回市府復職

高虹安復職公文到了，新竹市府證實已收到內政部函文，高虹安可依法復職。（記者洪美秀攝）

新竹市長高虹安因涉助理費貪污罪一審被判7年4個月遭停職1年近5個月，高院二審16日宣判大逆轉撤銷原貪污罪，改判使公務員登載不實罪6個月，依法高虹安可復職回歸市長身分，新竹市府下午4點也發布稱已收到內政部函文傳真，依地方制度法第78條第2項規定，准予市長高虹安復職。高虹安預計明天回市府復職。

據了解，高虹安應會比照2022年12月25日市長宣誓就職情形，先到市府完成報到後進市長室復職。

高虹安今天上午出席新竹市10所學校聯合藝術表演活動受訪提到，已向內政部申請復職，並希望復職令越快越好，而新竹市府昨天在二審宣判後，即以人工親送的最速方式將復職公文送進內政部，而內政部也證實已收到新竹市長高虹安的復職申請，同時在今天下午准予高虹安復職。

據了解，內政部除會依程序核付高虹安停職1年近5個月的半數薪資，也將復職函文傳給新竹市府，市府也在下午4點回應已收到內政部函文傳真，並已告知高虹安。高虹安預計明天上午就會到市府完成復職報到程序，恢復市長職務。

