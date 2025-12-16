議員批Youbike傷害險保障不夠 北市研議增加保費、門診給付

台北市YouBike會員數多達432萬人，但是今年公共自行車傷害險投保金額僅871萬元。交通局將朝增加保費及擴大醫療行為保障評估，各項情境方案保費試算，明年1月出爐。（資料照）

台北市YouBike會員數多達432萬人，但是今年公共自行車傷害險投保金額僅871萬元，議員許淑華批評，保險理賠樣態僅限身故、失能、住院及骨折，理賠率不到兩成太低，曾有小朋友騎車摔斷牙齒，接受門診手術但因未住院，無法獲得理賠，現行制度形同虛設，提高保險金額與理賠樣態，才能真正照顧到市民。交通局回應，將朝增加保費及擴大醫療行為保障評估，各項情境方案保費試算，明年1月出爐。

台北市議會交通委員會今天審查提案，第一召集人游淑慧表示，保費與保額是正向關係，會員數432萬人，1年保費僅871萬元，代表保額也很低，不符比例。議員王欣儀指出，微笑單車是按簽約內容執行，質疑台北市政府與業者簽署的服務項目，是否未能跟上時代更迭而調整，致使現今保障不足，應從議約方面著手檢討。

請繼續往下閱讀...

許淑華提到，YouBike前30分鐘去年重啟，每月租賃次數介於500萬至800萬，補助預算也從去年3.7億元成長至今年5.6億元，明年高達5.8億元，然而，去年保費只有987萬元，今年降至871萬元，先前有小朋友騎車摔斷牙齒進行門診手術，情節嚴重，卻因未住院仍不理賠，很不合理，應將門診手術納入公共自行車傷害險給付樣態。

議員徐弘庭補充，理解保險業者擔心民眾濫用保險，建議可以會員一年限定理賠一次，或是一年最多理賠2次作為先決條件，再視實際狀況調整。

交通局運輸管理科長謝霖霆表示，上週已與產險局、消基會、產險公會等相關單位開會，將朝增加保費、擴大醫療行為保障方向研議，主要是增加門診手術在內的門診給付，方案內容包含自負額、無自負額及不同給付上限等情境，產險公司預計明年1月底前，提出各項情境方案的試算保費。

今年統計截至11月，累計理賠154件，總計239萬447元，單件理賠最高4萬9000元、最低1000元。

台北市議會交通委員會開會。（記者董冠怡攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法