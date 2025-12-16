澎湖成功漁港玳瑁漂流 岸巡扮演海上守護神救龜

湖西成功漁港，第七岸巡隊弟兄成功救援小玳瑁。（第七岸巡隊提供）

澎湖是海龜生活天堂！全世界7種海龜，澎湖就佔了5種，因此成立台灣首間傷病龜收容中心，昨（15）日傳出小玳瑁在湖西成功漁港漂流，金馬澎湖分署巡邏發現後，緊急前往救援，將小玳瑁救起，並緊急送往水試所傷病龜收容中心照顧。岸巡弟兄再次驗證溫柔守護，讓海洋的生命再次前行的真理，扮演海洋守護神角色。

在海風輕拂的午後，成功漁港岸際出現了一道令人心疼的身影-一隻小小的玳瑁海龜，緩慢地游向岸邊，彷彿在向人類尋求幫助。15日下午1時20分，第二機動巡邏站弟兄於執行勤務時，發現這隻活動力明顯不佳的海龜。第一時間回報海龜鯨豚救援群組，經專業判定為玳瑁龜。隨後保育站同仁迅速趕抵現場，溫柔而謹慎地將牠安置妥當，並護送至水試所進行後續救援。

這一刻，沒有驚天動地的場面，卻有最真誠的守護；沒有華麗的語言，卻蘊含著對生命最深的尊重。海巡的任務，不只是守護海疆，更是守護每一個在海中努力生存的生命。從一隻受傷的海龜開始，選擇伸出援手，讓希望再次在海洋中延續。

岸巡弟兄都希望這隻小小的玳瑁，早日康復，重返屬於牠的蔚藍家園；也願海洋因為更多這樣的溫柔，而更加美好。由於近年來傷病龜收容中心排名出現變化，第一多救援的是綠蠵龜，第二原本是玳瑁，但今年被欖蠵龜超越，小玳瑁出現，可望解開海洋生態之謎。

小玳瑁體弱，在成功漁港漂流獲救。（第七岸巡隊提供）

