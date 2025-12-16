為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    空調使用逾40年故障頻繁 台中民政局助改善西屯區活動中心設備

    2025/12/16 18:54 記者蘇金鳳／台中報導
    民政局為西屯何福-何德里活動中心汰換變頻氣冷式箱型冷氣。（市府提供）

    台中市西屯區何福、何德里聯合活動中心長期提供社區藝文展演、會議及里民活動使用，原有空調設備因使用逾40年，老舊且故障頻繁；民政局補助西屯區公所近144萬元進行空調汰換，並於11月上旬順利完工，並強調會持續盤點各行政區公共設施的實際使用情形。

    民政局長吳世瑋表示，活動中心原設有2台水冷式箱型空調，使用逾40年，已無法滿足現代節能與舒適需求，因此此次全面汰換為6台能源效率1級的變頻氣冷式箱型冷氣。

    吳世瑋指出，新設備不僅大幅提升整體制冷效能與空間舒適度，亦具備高效且穩定的運轉表現，可更精準調節禮堂溫度，有效降低用電量，並減少故障發生與後續維修成本，透過設備全面升級，預期可大幅節省年度電費支出，同時兼顧節能減碳、設備永續及公共服務品質的全面提升。

    民政局表示，市府將持續盤點各行政區公共設施的實際使用情形，針對設備老化與空間功能不足之處，逐步推動改善與更新作業，讓地方基礎建設更符合市民日常需求。

