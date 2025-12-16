遊客數少了8萬人次 宜蘭縣評估明年情人節活動移師梅花湖

宜蘭縣冬山鄉著名的梅花湖風景區，遊客數少了8萬餘人次，縣府評估明年情人節活動移師冬山舉行。（圖由宜蘭縣政府提供）

宜蘭縣冬山鄉遊客數近年有下滑趨勢，尤其是著名的梅花湖風景區，113年較112年遊客數少了8萬餘人次。面對困境，縣府以「永續經營再現冬山魅力、打造全齡旅遊亮點」為核心，提出一系列軟硬體升級與活動創新策略，並評估將明年情人節活動移師冬山舉行，力求重現冬山鄉的觀光活力。

據縣政府統計，作為冬山鄉觀光的2大支柱，梅花湖風景區與生態綠舟的遊客人次，在疫後顯著受到衝擊。梅花湖風景區的遊客人次從112年的32萬餘人次，下滑至113年的24萬餘人次，減少了4分之1；生態綠舟也同樣面臨壓力，減少了近2萬人次。

縣府分析原因，遊客下滑原因，除了疫後國人將旅遊重心轉向國外，景區部分設施老舊、缺乏新意，以及大型活動主題常態化，都使冬山鄉在激烈的國內旅遊市場中，難以維持競爭力。

為有效提振人潮，縣府評估將明年的宜蘭情人節與蘭陽星空賞螢季，列入舉辦地點的評估名單。情人節2012年曾在梅花湖風景區舉辦，成功吸引人潮；蘭陽星空賞螢季強調生態與夜間自然景觀，冬山鄉擁有光害低、生態條件良好的環境。

此外，縣府也將開放生態綠舟夜間遊船及夜航體驗，並強化梅花湖遊船導覽，從單純繞湖升級為結合說故事的深度體驗，提升遊客停留誘因。同時將辦理冬山河流域設施優化、安農溪自行車道串聯，以及既有景區持續提升。在國際行銷方面，縣府將結合獲選「台灣觀光100亮點」的冬山良食農創園區，推動食農文化深度導覽，並鎖定新馬、港澳及日韓等國際市場，積極參與國內外旅展，提高國際曝光度。

宜縣冬山河生態綠洲同樣面臨遊客數下滑壓力。（圖由宜蘭縣政府提供）

