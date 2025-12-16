香港機場轉機1小時來得及嗎? 釣出許多「過來人」分享心聲

有網友想知道在香港機場轉機1個小時會不會太趕，過來人分享經驗。（彭博社資料照）

香港國際機場共有77個附空橋登機門，是世界上最繁忙的機場之一，日前有網友在社群平台發文貼出他在香港的轉機資訊，只有1個小時5分鐘要在香港機場成功轉機，想知道會不會來不及，自稱是過來人的網友回答他「你可以不相信自己的走路速度，但絕對不可以不相信香港人的效率」、「機組人員會帶著你跑」。

留言區的過來人紛紛分享曾經參加過的「赤臘角機場馬拉松」，笑稱「地勤人員：沒有人能在香港機場趕不上轉機」。「10分鐘也夠，香港機場是國泰主場，沒人能在香港錯過掉國泰航班，下機會有國泰陪跑員在空橋接你，陪你一路跑上飛機」、「國泰嗎？完全不要擔心，我懷疑他們地勤員工訓練都是要跑半馬」。

請繼續往下閱讀...

有人分享曾經轉過只有50分鐘，而且上一班還有點遲到，抵達下段飛機登機口居然還有約30分鐘。當時他一抵達香港機場，地勤拿著牌子等，然後跟著他快速穿越各種路徑，根本無暇注意周遭，因為地勤的速度你會幾乎跟不上。之後突然就過了安檢，再來就到了出境大廳，而後過個幾十秒，地勤就會說「已經到你的候機室附近」，隨即便旋風般的消失，留下「剛才發生什麼事」的你。

也有台灣網友稱「香港地勤人員可能都是奧運選手」，他這個月在香港機場逛到比較晚到登機口，被地勤人員發現後直接大喊「你現在給我跑起來」，他拎著戰利品跑了400公尺真的追不上地勤的腳步，想說跑慢一點喘口氣，地勤又回頭大叫「怎麼停下來了，你給我跑起來」，跑到登機口後空服員也大叫「你跑去哪裡了這麼晚才到，現在給我跑起來！」當天跑到快看到他祖宗十八代了，飛機到台灣的那刻腳都還在抖。

但留言區有自稱國泰機師的網友建議原PO別這樣趕飛機，看起來65分鐘實際上只有20分鐘的容錯率，由香港機場的一角到另一角，可能要20分鐘，跑步摔倒了就旅行泡湯，地勤摔倒了，你找不到登機口也是完蛋，下飛機時萬一坐在機尾，可能要等你30分鐘才能下機，曼谷航班約15：55截止登機，航空公司不會等你等到16：05，可能15

：45甚至更早發現找不到你，就先把其他乘客帶過去，就關艙門了，滿打滿算到達及出發時間相隔最少2小時是底線。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法