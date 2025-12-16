為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高科實中今動工 林欽榮：培育高雄新世代人才、2028啟用

    2025/12/16 13:04 記者王榮祥／高雄報導
    高科實中今動土。（翻攝林欽榮臉書）

    高科實中今動土。（翻攝林欽榮臉書）

    國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程今動工。高市副市長林欽榮強調，該校將為高雄培育新世代人才，預計招收61班、1800位學生，2028完工啟用。

    林欽榮今代表高市府出席「國立高科實驗高級中等學校校舍新建工程」動土典禮，與教育部、國家科學及技術委員會、南科管理局等部會代表及地方民代、共同見證園區發展新里程碑。

    他表示，隨著橋頭園區、楠梓園區逐步成形，產業進駐、人才落地需求，中央與高市府決心在原有路竹園區基礎上擴充教育資源，繼而設立高科實中，提供從幼兒園到高中教育服務的12年一貫學校，未來預計招收61班、滿足超過1800位學生就學需求。

    林欽榮強調，產業要深耕、人才要留下，教育就是最根本的關鍵，高科實中一大特色是結合實驗教育與雙語教育，培養孩子科學素養、科技應用與國際視野，並具備跨域能力、創新思維與全球競爭力的下一代人才。

    高科實中基地面積約6.54公頃，規劃分南北校區，包含國小部、國中部、高中部、雙語部與幼兒園等五大教學部門，校舍興建由工務局新工處代辦採統包方式執行，近期已獲都市設計審議通過並取得建造執照，預計2028中旬完工啟用。

    林欽榮也代表市府、感謝中央政策及立法院預算支持，在高科實中投入校舍建設經費約27.01億元，也感謝所有投入規劃與興建的團隊，與市府齊心協力推動地方的重要教育建設，讓高雄學子透過教育接軌國際，為城市與產業發展，奠定堅實基礎。

    高科實中今動土。（翻攝林欽榮臉書）

    高科實中今動土。（翻攝林欽榮臉書）

    高科實中模擬圖。（翻攝林欽榮臉書）

    高科實中模擬圖。（翻攝林欽榮臉書）

    高科實中模擬圖。（翻攝林欽榮臉書）

    高科實中模擬圖。（翻攝林欽榮臉書）

