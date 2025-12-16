卓越獎選拔 高雄7社區全壘打

高市7社區展現推動成果，獲得佳績。（高市社會局提供）

衛生福利部「114年度全國社區發展金卓越社區選拔」出爐，高雄市7個參選社區繳出「全壘打」成績單，市長陳其邁今（16）日在市政會議上表揚，感謝得獎社區以亮眼成果為高雄爭光。

獲獎社區包含大寮區中庄社區獲得銅質卓越獎，永安區新港社區及旗山區糖廠社區獲得卓越獎，茂林區萬山社區及旗山區廣福社區獲得優等獎，前鎮區興邦社區及湖內區湖庄社區獲得甲等獎。高雄市目前共有767個社區發展協會，為全國社區數量最多的城市。

獲銅質卓越獎的大寮區中庄社區，善用在地人才成立「人力銀行」，今年獲環境部「低碳永續家園銀級認證」肯定；永安區新港社區與旗山區糖廠社區則結合青年力量，發展具在地創意的社區產業，並投入從長者到兒少的全方位照顧服務，雙雙獲得卓越獎。

茂林區萬山社區及旗山區廣福社區，呈現高雄原住民及客家族群的文化多樣性，將文化及飲食融入於各項在地服務；獲得甲等獎的前鎮區興邦社區則突破都會空間限制，打造「社區戶外健身房」等服務方案，湖內區湖庄社區則整合防災、防暴、防詐等多元面向推動在地服務。

陳其邁表示，社區發展是城市的重要基石，也是推動福利服務及凝聚民眾力量的核心。他說，未來市府將持續協助各社區全面發展，打造更宜居、友善、照顧周全的幸福城市。

陳其邁頒發銅質卓越獎予大寮中庄社區。（高市社會局提供）

陳其邁頒發卓越獎予永安新港社區。（高市社會局提供）

陳其邁頒發卓越獎予旗山糖廠社區。（高市社會局提供）

