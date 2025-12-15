為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    天災+廚餘增垃圾量 全國露天垃圾仍有60.8萬噸拚明年底解決

    2025/12/15 13:28 記者吳柏軒／台北報導
    台灣露天垃圾問題待解，環境部長彭啓明盤點11縣市堆置量尚有裸露垃圾，目標仍拚明年底解決裸露堆置問題。（記者吳柏軒攝）

    台灣露天垃圾問題待解，環境部長彭啓明盤點11縣市堆置量尚有裸露垃圾，目標仍拚明年底解決裸露堆置問題。（記者吳柏軒攝）

    台灣露天垃圾問題待解，2023年有84萬噸，環境部原定今年目標是要降到41萬噸，但環境部長彭啓明發現，受到天災、廚餘政策等影響，暫置垃圾仍有60.8萬噸，露天垃圾山則從53座降至33座，今（15日）盤點有裸露垃圾的11縣市堆置量，即便有不確定因素，目標仍拚明年底解決裸露堆置問題。

    環境部今赴立法院報告「全台垃圾山危機與事業廢棄物去化」，彭啓明統計，全國1年製造470萬噸垃圾，平均每人1天製造0.55公斤，受限焚化爐、掩埋場等量能不足，2023年全國垃圾暫置量為84萬噸，原來更積極在今年要下降至41萬噸，但今年有風災影響增加15多萬噸，禁廚餘養豬也增加4.5萬噸，導致目前仍有60.8萬噸待處理，集中在新竹縣、台南市及南投縣。

    彭啓明指出，裸露垃圾整體仍逐步減少，全國垃圾量與焚化爐處理，除台南、南投、屏東、桃園、雲林、台中等6縣市有缺口，其他15縣市無，目前有11縣市也在今年初與環境部合作宣言，目標仍拚明年底前達到妥善解決垃圾堆置問題。

    而台南日前發生烏樹林風災垃圾暫置場大火；以及立委廖偉翔提竹東垃圾山；王鴻薇批評台南垃圾全國裸露第一；劉建國無奈台灣垃圾2週燒1次；謝龍介則提醒清運司機都知道垃圾亂倒真相。

    有關未來堆置垃圾處理，彭啓明表示，包含覆土、打包及焚化等，也要增設智慧圍籬監控避免亂倒，中央挹注經費核定去年跟今年有8.4億元，明年在匡列1.2億元，要還給居民健康環境；而烏樹林大火影響，彭啓明也說，環境部已找專家、參考日本經驗制定大型災害廢棄物暫置場防災安全指引，有初步內容，包含設置規範、防火與安全管理等，預計明年2月正式提出，也將與消防署合作相關防滅火策略。

    環境部統計，全國垃圾裸露暫置場還有33場，比前年的53場還減少20場。（圖擷取自環境部報告）

    環境部統計，全國垃圾裸露暫置場還有33場，比前年的53場還減少20場。（圖擷取自環境部報告）

