最後一棒不是最快！永福國小110年校慶這一幕感動全場

永福國小「原力妹妹」，在家長陪伴下開心參加趣味競賽。（記者洪瑞琴攝）

台南市永福國小創校110週年校慶上演最溫柔的共融行動，響應「國際身障者日」與身心障礙者權利公約，校方將友善校園與特教宣導融入校慶，讓每個孩子都能站上屬於自己的舞台。

永福國小運動場出現動人的畫面，四年級中度腦性麻痺、幾乎天天與輪椅並肩作戰的「原力妹妹」（化名），在同學與家長陪伴下參加趣味競賽，還被安排擔任最後一棒。「原力妹妹」雖然不擅言語，但在熱舞、拔河與共融競賽時，她用盡全力衝，現場掌聲與歡呼聲此起彼落。曾獲總統教育獎的六年級聽障學生何品諭，也帶領同學一起熱舞演出，用自信的節奏感染全場。

「原力妹妹」的媽媽感性地說，看見孩子和大家一起揮舞、享受音樂與運動，「那一刻，真的覺得所有努力都值得，感謝大家」。

特教老師陳奕綸說，只要孩子願意相信自己，就能跨越人生的不完美，「啟發自信」，是送給特教孩子與家庭最溫暖的耶誕禮物。

校長楊淑晏也說，不論是自閉症、腦麻、學障或雙殊學生，學校都確保孩子能無障礙參與，依需求安排教師助理員與志工陪伴，讓校慶成為所有孩子共同的幸福回憶。

負責設計校慶活動的學務主任郭惠玲說，永福國小已連續20多年在校慶中結合特教宣導，今年更推出運動嘉年華，讓孩子與家長一起闖關。大家不只比賽成績，更一起學會理解、尊重與同行。

永福國小「原力妹妹」在同學們協助下整備出發。（記者洪瑞琴攝）

曾獲總統教育獎的何品諭（前左中）帶領同學一起熱舞表演。（記者洪瑞琴攝）

