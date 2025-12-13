銅板價？5根玉米筍+幾條四季豆 他公布價格嚇傻網友

網友在臉書發文稱，在滷味攤購買幾根玉米筍和幾條四季豆，結帳才發現要65元。（取自爆廢公社）

物價飛漲，以前銅板價的小吃，現在身價可能已經翻倍！一名網友在臉書發文，表示在滷味攤購買了幾根玉米筍和幾條四季豆，結帳時才發現要65元，讓她驚呼原來現在菜價如此昂貴，文章PO出後引發熱議。

原PO今日在臉書「爆廢公社」發文，PO出一碗滷味，只見碗中有五根玉米筍，和目測約10條四季豆。原PO也表示，這樣一碗滷味就要價65元，她還表示，打開時她還一度以為是拿到別人吃剩的。她也自嘲：「難道我不食人間煙火很久了，不知現在沒人種菜了？才如此珍『貴』。」

請繼續往下閱讀...

針對有網友推測，應該是在外送平台上購買，才會特別貴，原PO也回應，她是在現場買的，她發這篇文只是想抒發：「菜好貴、原物料貴、物價貴、這個年代真的會餓死。」

文章PO出後引發熱議，網友紛紛留言表示：「現在四季豆非常貴」、「滷味店本來就貴，貴在工錢」、「滷味就是貴」、「我還以為你在墾丁買的」、「還以為是快吃完的」、「扯」；不過也有網友說：「很正常的價錢」、「很合理」、「價格合理啊」、「差不多啊，現在物價就是這樣」。

還有網友精算指出：「最近玉米筍因為泰國淹水，所以很貴，五根大概半盒，成本就要17塊左右，四季豆現在一斤120上下，目測大概一兩，成本7-8塊，食材25元、盒子蓋子袋子算3塊，還要魯汁瓦斯水電人工，其實65也只是對半賺而已。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法