為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    最美耶誕樹登場！台北大學點亮「北大耶誕城」

    2025/12/13 19:59 記者翁聿煌／新北報導
    台北大學三峽校區今年的耶誕樹高達15公尺。（記者翁聿煌攝）

    台北大學三峽校區今年的耶誕樹高達15公尺。（記者翁聿煌攝）

    國立台北大學三峽校區耶誕點燈活動邁入第8年，晚上在三峽校區中央草坪舉辦點燈儀式，今年在校友們募資下，換上高達15公尺全新耶誕樹，台北大學並且結合鄰近社區共同點燈，燦爛燈光從校園延伸至學勤路，共同閃耀北大特區，打造「北大耶誕城」的綺麗風華。

    台北大學校長林道通表示，由於原有的耶誕樹鋼骨結構已經老化，因此今年校方向校友們募款更換耶誕樹，今年點燈活動由台北大學與校友總會共同主辦，並廣邀師生校友、台北聯合大學系統各校貴賓、在地居民和機關團體共同點燈，迎接一年一度的歡慶時刻。

    林道通表示，回顧歷年耶誕點燈活動，從起初的小型管樂團演出，到2023年加入龍埔國小管樂團，以及遠雄八大社區共同響應點燈，點燈活動展現校方與社區間的深厚關係，共構社區與大學的互動網絡。

    他指出，今年的耶誕點燈，加入更多校友資源挹注，耶誕點燈不只是一個年度儀式，更是構築大學城整體意識，使台北大學師生、校友，一起和三峽共榮、共好的企盼，校友總會理事長許明仁表示，耶誕點燈已成為台北大學重要的年度盛事，這棵嶄新的聖誕樹，不僅是校友們對母校的心意，也代表北大人送給三峽在地的一份祝福。

    活動當日舞台節目與社區餐車同步開展，現場有鳶聲合唱團、熱門舞蹈社、韓國文化研究社、北大國際學生演唱，還邀請龍埔國小管樂團輪番演出，展現校園多元文化與在地青年活力，演出內容從經典耶誕歌曲到熱舞表演，讓大小朋友都能在音樂中感受節慶氣氛。

    台北大學校長林道通（右五）、校友總會理事長許明仁（右六）主持點燈儀式。（記者翁聿煌攝）

    台北大學校長林道通（右五）、校友總會理事長許明仁（右六）主持點燈儀式。（記者翁聿煌攝）

    台北大學耶誕點燈活動邀請在地龍埔國小管樂團演出。（記者翁聿煌攝）

    台北大學耶誕點燈活動邀請在地龍埔國小管樂團演出。（記者翁聿煌攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播