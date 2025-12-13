為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    超囂張！棒球手套賣1折多人被騙 詐騙仔開群嘲：這麼假有人信

    2025/12/13 12:58 即時新聞／綜合報導
    詐騙者日前在Threads上以「eihpos_o3o」帳號發文，PO出一整面棒球手套的照片，聲稱他的店面經營不善面臨倒閉，全場棒球手套1折處理，結果是詐騙。（取自Threads）

    詐騙者日前在Threads上以「eihpos_o3o」帳號發文，PO出一整面棒球手套的照片，聲稱他的店面經營不善面臨倒閉，全場棒球手套1折處理，結果是詐騙。（取自Threads）

    在社群平台進行買賣行為，要小心被騙！社群平台Threads上，日前有不肖之徒PO出一整面牆壁的棒球手套照片，聲稱「全場1折」，吸引大量網友匯款購買，結果根本就是詐騙。一名受害者表示被騙了5萬元，正在警局報案作筆錄，沒想到竟引出詐騙PO文者直接嗆聲「沒錯，這個人就是我」、「這麼假的東西也有人信」，引發公憤。

    詐騙者日前在Threads上以「eihpos_o3o」帳號發文，PO出一整面棒球手套的照片，聲稱他的店面經營不善面臨倒閉，全場棒球手套1折處理，文章一出獲得大量分享轉發，並有多人詢問各款式棒球手套，甚至連實況主、YouTuber丁特都私訊詢問產品資訊。

    有人匯款後，發現遲遲沒收到手套，驚覺被騙而向警察局報案，並在Threads上發文警告其他網友，沒想到，該詐騙者竟直接在下方留言大方承認自己就是騙子，還嘲諷：「這麼假的東西也有人信」、「你報警有個毛用」。

    此外，他也在個人Threads發布文章表示：「台灣的垃圾警察，還沒辦法抓到我」，甚至囂張表示：「我一個月賺幾十萬，雖然不多，但可以在這裡調侃你們這些窮b」、「等過兩天風波過去，我改個名字還可以再騙一波，想想都開心呢。」

    囂張行徑，讓不少網友看了相當憤怒；令人費解地是，竟然有網友鼓勵不法分子，在該篇貼文下方留言：「被騙的那些人才叫憨仔」、「太猛了哥們，有開課嗎？」、「讚，我要追蹤你」，讓網友看了直搖頭。

    在 Threads 查看

    圖
    圖
    網友回應
    熱門推播