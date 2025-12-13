12/13 各報重點新聞一覽

立法院院會昨表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，民進黨立委在議場高舉「年金亂修法 基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工 社會不接受」等看板表達抗議。（記者陳逸寬攝）

國民黨版 停砍年金案三讀 7千億撥補 全民買單

立法院院會昨表決三讀通過國民黨版的停砍年金法案，修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退撫條例」，退休金所得替代率全面回溯至二〇二三年標準計算，二〇二四年一月一日起不再逐年下降所得替代率。銓敘部日前的報告示警，此修法將造成退撫基金提前用罄，政府撥補將高達六九七〇億元，全部轉嫁由全民稅收負擔。民進黨立委也在議場高舉「年金亂修法，基金提早垮」、「公教退休遠勝勞工，社會不接受」等看板表達抗議。

賴與綠委便當會定調 迎戰藍白惡法 憲政首例 府院黨傾向財劃法不副署

因應在野黨頻推爭議法案造成的憲政僵局，兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集黨籍立委便當會，定調閣揆「不副署」或「副署後不執行」皆為合憲途徑。據了解，府院黨傾向將「財劃法」做為不副署的憲政首例。

北殯懷愛館爆集體收賄 女技工收押 違規放行多燒庫錢 5技工交保

台北市殯葬管理處懷愛館爆發集體收賄弊案，檢廉獲報查出，多名技工涉收受殯葬業者賄賂或出於方便行事，接受請托違規為往生者多燒庫錢。台北地檢署前天指揮廉政署兵分卅路展開搜索，約談胡舋之等五名技工及九家業者共十七人到案，訊後以胡女涉貪污治罪條例收賄罪，向法院聲請羈押禁見獲准；另四名技工謝翁詮、陳振源、陳政何、胡美芳各十萬元交保，胡美芳籌不出保釋金，改限制住居。

賴總統邀3院院長茶敘 韓國瑜婉拒

朝野對立升溫，賴清德總統昨祭出三波攻勢，一早先重批藍白主導通過各種法案，嚴重影響國家安全；隨後召集民進黨立委進行便當會，支持行政院採取合憲途徑，進行必要制衡；到了昨天傍晚，總統府又出招，表示預定下周一邀行政院長、立法院長、考試院長「國政茶敘」。不過，立法院長韓國瑜已表達不克出席。

立院三讀 公教年金溯自去年停砍

立法院昨天在藍白人數優勢下，表決三讀通過修正「公務人員退休資遣撫卹法」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」部分條文，退休公教人員年金確定停砍，並且回溯自二○二四年一月一日起不再逐年遞減。賴清德總統昨表示，年改絕對不能、也不該走回頭路；在野黨則高喊，停砍就是撥亂反正。

綠營共識：不副署或不執行 都不違憲

針對近期朝野立院攻防，賴清德總統12日批評藍白立委不檢討改進，反而是變本加厲以程序不正義的方式，通過許多法案，已經嚴重影響到國家安全。隨後邀集黨籍立委召開便當會，綠委指出，便當會結論是，「不副署」或「副署之後不執行」都不違憲。賴清德則預定在15日上午10時30分，邀請行政院、立法院及考試院院長於總統府進行國政茶敘。但立法院長韓國瑜已婉拒出席。

盧特尼克：台積電在美投資將逾2千億美元

台美關稅談判遲未有結果，半導體關稅也還未出爐，台積電在美投資規模備受關注。美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）11日接受美媒專訪時表示，他認為川普政府將讓台積電在美設廠投資金額超過2000億美元，創造3萬個工作機會。台積電維持過往低調，表示不予評論、以公告為主。

因應在野黨頻推爭議法案造成的憲政僵局，兼任民進黨主席的總統賴清德昨邀集黨籍立委便當會，聽取意見。民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、民進黨政策會執行長吳思瑤出席餐會。（記者羅沛德攝）

台北市殯葬管理處懷愛館爆發集體收賄弊案，多名技工涉收賄或方便行事，接受請托違規為往生者多燒庫錢。（資料照）

